Moviment veïnal

La FAVB en contra de l'aplaçament de l'ampliació de la línia 1 de Santa Coloma a Badalona

La Federació d’Associacions Veïnals de Badalona (FAVB), es vol pronunciar arrel les darreres informacions que arriben de l’endarreriment de les obres d’ampliació de la línia 1 de metro fins a Badalona.

Segons l'entitat, "La nostra ciutat durant els darrers anys ha sigut clarament perjudicada a nivell d’inversions i aquesta, és una altra més que no estem disposats a permetre".

Fa pocs dies van fer una roda de premsa on denunciaven com la Línia 13 que arribava fins Can Ruti, es va caure del PDI 2001-2010 i ara es pretén endarrerir aquest projecte que portem molts anys enrere i que a més, el president de la Generalitat, es va comprometre a la reunió que van tenir al Febrer d’aquest mateix any.

Per aquest motiu, l'entitat parlarà amb tots els partits per a fer una declaració institucional al ple de l’Ajuntament i demanaran una reunió amb el president de la Generalitat per a transmetre la nostra disconformitat.