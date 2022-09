Exèrcit espanyol

La CUP troba inacceptable que el Castell de Sant Ferran aculli una exhibició militar amb maniobres d’assalt, armament i vehicles blindats

Els dies 7 i 8 d’octubre el Castell de Sant Ferran tornarà a ser l’espai escollit per l’exèrcit espanyol per tal de fer una exhibició militar. S’han anunciat diferents activitats bèl·liques com maniobres d’assalt, mostres d’armament així com de vehicles blindats. Per aquest motiu el candidat de la CUP a les eleccions municipals, Xavier Colomer, vol reunir-se amb l’alcaldessa, Agnès Lladó, per tal que l’Ajuntament de Figueres surti del Consorci del Castell de Sant Ferran. A banda de l’Ajuntament també en formen part la Generalitat i el Ministeri de Defensa. En aquest sentit, Colomer considera que «seguir participant del Consorci fa que Figueres sigui còmplice de la cultura de la guerra i no de la pau com s’ha votat en múltiples ocasions al plenari municipal, i així ho han manifestat les entitats i la ciutadania al llarg dels darrers 20 anys». Alhora, Colomer valora que no té cap sentit que l’Ajuntament participi amb 15.000 euros anuals al pressupost del consorci si no s’avança amb la desmilitarització. Així mateix, considera que quan l’Ajuntament surti del consorci també ha de comportar que la Generalitat segueixi el mateix camí i es deixi de legitimar els usos militars del castell de Sant Ferran.

El candidat cupaire considera que des del 2003 que es va crear el consorci s’han proposat diferents iniciatives polítiques i d’entitats, però el bloqueig continuat del Ministeri de Defensa ha evitat que tirés endavant la desmilitarització de la fortalesa i s’avancés cap a usos civils i culturals. En aquest sentit, la proposta que va agafar més força va ser la del «Castell de la Pau» que tenia un important suport social dels figuerencs i les figuerenques així com de personalitats destacades internacionalment com Federico Mayor Zaragoza i el premi Nobel de la pau Adolfo Pérez Esquivel.

Un altre moment àlgid de la demanda social per la desmilitarització del castell i per l’obertura als figuerencs va ser l’audiència pública que el 2011 va promoure la CUP i que va omplir el saló de plens.

Amb tot, la CUP considera que des del 2003 cap iniciativa proposada ha pogut desenvolupar-se i deixa sense efecte la participació de l’Ajuntament en el consorci. Davant d’aquesta constatació valoren que la millor opció és sortir del consorci i replantejar conjuntament amb la Generalitat i la ciutadania, les accions polítiques que s’han de dur a terme per desmilitaritzar la fortalesa i obrir-la a la ciutat.