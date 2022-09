La CUP impulsa un espai de pensament crític, memòria i formació per disputar la batalla ideològica

La CUP ha presentat avui a la Nau Bostik de Barcelona, el Centre d’Estudis de la Unitat Popular (CEUP), un espai de pensament crític, memòria i formació que ha de servir com a eina de reflexió i debat de l’Esquerra Independentista, amb l’objectiu de fer front als reptes socials, polítics i econòmics presents i futurs. “La CUP impulsa aquest centre per construir política revolucionària. Per actualitzar, socialitzar i transmetre”, ha assegurat la diputada i membre del patronat, Eulàlia Reguant. Els anticapitalistes impulsen aquesta estructura que “surt dels límits bàsics de la Candidatura” per fugir de les dinàmiques del curterminisme electoral.

“En un moment d'involució necessitem tornar a avançar des de l’anticapitalisme, el feminisme de classe i redifinint la significació de la lluita independentista”, afirma Reguant. “Per això cal tota la nostra intel·ligència, les nostres forces i les nostres eines per anar més enllà i combatre les múltiples crisis que ens ha tocat viure”, afegeix la també membre del patronat i Secretariat Nacional, Laure Vega.

El Centre d’Estudis també oferirà formació, tant a militants com al públic general, amb la voluntat de donar eines de coneixement polític, sindical i popular. Finalment, es promourà l’arxiu Serra i Puig (SiP), una àrea de memòria i documentació, que es va crear l’any 2020, i que té la voluntat d’esdevenir l’arxiu nacional de la CUP i també un centre de recuperació de la memòria del conjunt de l’Esquerra Independentista.

El Centre d’Estudis de la Unitat Popular estarà dirigit per un patronat que es renovarà cada quatre anys i comptarà amb el padrinatge de militants, acadèmics i activistes.