Habitatge

La CUP Esparreguera denuncia el bloqueig del govern municipal en matèria d'habitatge

En un comunicat penjat a les xarxes, la CUP Esparraguera subratlla que en els darrers 7 anys el govern municipal "no ha dut a terme cap política en matèria d'habitatge" i conclou que "PSC i Comuns són ara els responsables d'avançar en la intervenció sobre els pisos buits". Per la seva part, en declaracions a l’emissora municipal, el regidor de la CUP Miguel Guiral ha defensat la tasca realitzada i les propostes festes des del seu partit, i ha denunciat “les negatives que des de l’equip de govern han rebut a la majoria d’aquestes” així com "la manca de recursos humans i econòmics que des del consistori s'hi han dedicat".

La formació valora positivament la tasca realitzada pel seu regidor en les competències que li van ser delegades.

En aquest sentit, apunta que l’octubre de 2021 es va enllestir el primer llistat amb 170 habitatges presumptament desocupats de grans tenidors i que al desembre de 2021 es va aprovar la petició per declarar Esparreguera àrea tensa d’habitatge

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">(1/2)Ens heu retirat la confiança perquè no voleu tirar endavant polítiques efectives per sancionar els pisos buits de grans tenidors.<br><br>Com ja et van dir els juristes de la Diputació a la Guia de recàrrec de l'IBI, no cal el reglament per obrir el Registre i aplicar el recàrrec <a href="https://t.co/PxfW1SpsP6">https://t.co/PxfW1SpsP6</a></p>— CUP Esparreguera (@CUPesparreguera) <a href="https://twitter.com/CUPesparreguera/status/1569999963752382465?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>