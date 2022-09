TERRITORI

La circulació de trens en sentit nord està detinguda a Riudellots de la Selva per una incidència

Tren circulant per Catalunya (Imatge: Viquipèdia)

La circulació de trens en sentit nord està detinguda a Riudellots de la Selva per una incidència fet que provoca que no circulin trens des de Riudellots fins a Portbou. És l'enèsim incident a la línia R11 que encara no s'ha solucionat segons informa (en castellà) la web de Rodalies de la Generalitat.

La majoria d'incidències de la línia R11 són a l'estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal de Barcelona que s'ha convertit a partir d'aquest dilluns en origen i final de les línies R2 Nord i R11, cosa que ha multiplicat el nombre de viatgers que pugen i baixen dels trens (que s'estan queixant molt dels canvis que comporta). Les queixes se centren en la poca informació disponible, que els trens van molt plens i,en la durada dels trajectes, que ara és més llarga.

A més a més a l'entrada de l'AP-7 de Girona Sud un camió i un cotxe han patit una topada i els Mossos d'Esquadra que han procedit a tallar dos carrils en sentit nord durant una hora i mitja, provocant cues de fins a dos quilòmetres.