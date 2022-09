11S22

La 17a Marxa de Torxes de Blanes recupera tota la seva intensitat

Aquesta passada nit de dissabte Blanes ha pogut recuperar amb tota la seva intensitat –al 2020 es va haver de transformar en concentració i al 2021 també es va haver de canviar el format per la COVID- la que ha estat 17a Marxa de Torxes per la Independència. Una vegada més, ha aplegat un significatiu nombre de participants en l’esdeveniment organitzat per la Taula de Forces Polítiques i Socials (TFPS).

La marxa es va encetar pels volts de les 10 de la nit, davant l’edifici consistorial, on es van repartir i encendre les torxes. Tal com ha estat el costum del principi, una estelada de grans dimensions que duien desplegades diverses persones, va encapçalar el recorregut que es va fer per diversos carrers del nucli històric de la vila on comença la Costa Brava, sota la llum de les torxes.

Manifest, Ofrenes Florals a Lluís Companys i Hissada de l’Estelada

El recorregut es va aturar davant el Monument a Lluís Companys, on en primer lloc Laura Rabassa va procedir a la lectura del Manifest de la 17a Marxa de Torxes, seguida per sengles ofrenes florals mentre la violinista blanenca Cristina Bitlloch interpretava ‘La Balanguera’. Les ofrenes davant el monòlit commemoratiu van anar a càrrec d’una 15ena d’entitats que han participat enguany en l’esdeveniment.

Així, hi havia diverses persones representant l’Agrupació Sardanista, l’Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l’Associació Recvll, la Casa del Poble, el Centre Catòlic, la Colla de Diables sa Forcanera, la Colla Gegantera, l’Esbart Joaquim Ruyra, la Penya Barcelonista i el Jovent Republicà. En acabat, un reduït grup de persones més va pujar dalt del promontori de Sa Palomera per fer la hissada de l’estelada.

Un manifest que recorda la revolta democràtica de l’octubre del 2017

El manifest de la 17a Marxa de Torxes s’encetava reivindicant la mobilització com a eina imprescindible per assolir la independència i aconseguir així un més just, que garanteixi els drets socials i laborals per a tothom, el dret a l’habitació, contra l’exclusió social, defensant la llengua catalana i l’escola pública. També es va recordar que a dia d’avui segueixen havent-hi més de 4.000 persones represaliades: presos i preses polítiques i persones exiliades o perseguides.

Després de recordar que malgrat el 52% dels catalans van votar per tenir un govern independentista, ha quedat demostrat que amb això no n’hi ha prou, es va apel·lar a la fortalesa i perseverança per no defallir. Per això, quan falta menys d’un mes perquè se celebri el 5è aniversari de la revolta del primer d’octubre, es va recordar que la demostració democràtica d’aquell dia no s’ha de deixar perdre en l’oblit.

Per últim, es va refermar la idea que, per aconseguir una societat justa, que garanteixi la igualtat i la solidaritat, feminista i que garanteixi els drets socials, cal actuar amb fermesa: “L’independentisme ha de ser exemplar en tots els àmbits, intransigent amb la corrupció i amb els discursos que encobreixen el racisme i la intolerància, vinguin de l’estat o vinguin de Catalunya mateix. Catalunya és un poble d’acollida i aquí tothom hi és benvingut”.