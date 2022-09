LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem vol que Girona lideri un pla perquè la ciutat promogui la sobirania

· Guanyem planteja un estudi que reculli les propostes de recuperació de sobirania que poden desenvolupar la ciutat i l’àrea urbana en temes com l’energia, l’habitatge o l’alimentació, “principals preocupacions del dia a dia de la gent”

Guanyem Girona vol que Girona desenvolupi un pla per tal de desplegar “la plena sobirania”. Així, la formació municipalista creu que el municipi té “molt marge” per treballar propostes en matèries diverses com l’energia, l’alimentació o l’habitatge que permetin exercir l’autonomia de l’Estat i de les grans multinacionals. “Els municipis encara tenen molts espais per treballar propostes que ens deslliguin de les polítiques estatals que només fan que consolidar les desigualtats. Volem que Girona avui comenci a treballar les polítiques socialment més justes que s’haurien de desenvolupar en una futura Catalunya independent”, ha explicat Lluc Salellas. El cap de l’oposició a l’Ajuntament de Girona ha afegit que Girona, “com una de les capitals del país, ha de recuperar el municipalisme que planteja polítiques que despleguin la voluntat majoritària de la plena independència i la garantia dels drets socials”.

Així la proposta que presentarà Guanyem al ple del proper dilluns 12 de setembre, l’endemà de la Diada, proposa que l’Ajuntament faci un estudi sobre les polítiques públiques a desenvolupar a la ciutat i a l’àrea urbana “per facilitar la recuperació de la plena sobirania”. Les propostes que en surtin han de permetre “aprofundir en la democratització política, retornant el poder de decisió a la gent i garantint els drets més bàsics, que avui es veuen qüestionats, al conjunt de la població.

Els resultats d’aquest estudi s’haurien de compartir amb la resta de municipis per tal de teixir aliances que permetin debatre el desplegament d’aquestes polítiques i que es posarien en comú en una trobada a nivell de Països Catalans l’any vinent per a ser concretades i posteriorment executades coordinadament.