El seu vici és el fanatisme

Per Carme Vinyoles. Publicat al diari El Punt Avui el 18 de setembre de 2022

Farnoosh Doroudgar pinta rostres descoberts en què els ulls il·luminats són el principal element d’expressió; les dones, més val que callin o parlin en veu baixa, però ella no s’està de dotar-les d’un cigarret o d’una ploma estilogràfica fregant la boca com a al·legoria transgressora. Des de dins del quadre, dues cares esberlen el paper que les embolica provant d’escapar-se d’un destí que no accepten de la mà de la seva autora Anahita Shams, especialista a retratar el domini masculí contra dones captives, angoixades, mudes. Se sent trencada, insegura, plena de forats emocionals que transmet a les seves criatures, cossos femenins despullats, ombra en les mirades, fletxes que els travessen, pits mutilats que transmeten la por a mostrar la feminitat i el menyspreu obcecat i violent contra les que pretenen pensar i sentir; es diu Parmian Omidi. Planeta Futuro ens ha posat sobre la pista d’aquestes i altres artistes valentes i desobedients que es juguen la vida al seu país, la República Islàmica de l’Iran, dominada per un règim retrògrad que des de l’arribada a la presidència d’Ebrahim Raisi ha reforçat encara més la repressió patriarcal del Ministeri de la Promoció de la Virtut i la Prevenció del Vici i de les Patrulles de Vigilància o Policia Moral. Ni anar en bicicleta –incitació a la luxúria– ni accedir a anticonceptius, ni vestir el hijab de manera descurada, que és el que havia fet la jove de 22 anys Mahsa Amini, detinguda a fi i efecte d’una reeducació fins a l’infart que abans-d’ahir la va portar a la tomba. Vici? El seu, l’encegament fanàtic i assassí.