Turisme massiu

El GOB de Menorca impulsa la campanya In-SOS-tenible per denunciar la massificació de l'Illa

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Menorca (GOB) considera que l'illa ha arribat a uns nivells de saturació que reclamen reaccions, i per aquest motiu durant la tardor impulsarà la campanya In-SOS-tenible.

El programa s'està perfilant actualment, però ja es pot avançar que, entre d'altres, comptarà amb un cicle d'excursions temàtiques, on es visitaran espais o projectes que tenen com a principal característica la seva insostenibilitat.

I és aquest estiu, apunta l'entitat que l'Illa ha batut récords històrics, en nombre de turistes, en nombre de vehicles, d'embarcacions, de moviments aeris... i també de consums d'aigua, de producció de fems, de consum energètic fòssil, de col·lapse d'espais naturals".

Si mantenir l'economia de l'illa ha d'implicar tot això, l"lavors cal demanar un nou model econòmic. Aquest és insostenible sense gaire discussió", remarca el GOB

Per aquests motius, es convoca tota la gent interessada a seguir les notícies que s'aniran publicant al respecte de la campanya i a participar en els actes que s'anunciaran. Començaran aquest mateix mes de setembre.

Per a l'entitat, "In-SOS-tenible inclourà la denúncia de problemes que no es solucionen, però també és una crida a la recerca de sortides viables, on tothom que vulgui es pot sumar. Menorca ha treballat molt per evitar derives com les que s'han vist darrerament. Hem d'adreçar el rumb i tothom pot vogar per aconseguir-ho".