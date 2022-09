cinema

El festival Protesta presenta una edició especial celebrant 10 anys de cinema de crítica social

El, ha presentat avui a Vic la seva edició més especial per celebrar els 10 anys. Una dècada que l'ha convertit en una cita ineludible pels amants i activistes del cinema documental al nostre país. El Protesta projectarà enguany, disset pel·lícules de les quals sis són estrenes a Catalunya, amb títols com '' una estrena estatal que és un homenatge a les persones anònimes que han destinat la seva vida a la lluita pel dret a l'avortament; '', guanyadora del premi del Jurat del festival de Sundance i representant als Òscar per Bolivia; o '' dels aclamats germans Dardenne. Una ficció que ha impressionat a la crítica posant al centre del relat aquelles persones silenciades, abandonades, les que viuen amagades, a través de la història de dos adolescents que arriben sols de l'Àfrica i busquen una oportunitat a Bèlgica. La darrera estrena del festival, que se celebrarà del 14 al 22 d'octubre a Vic, serà la franco-canadenca sobre noves aplicacions ''. El programa complet ja està disponible al web del festival L'edició especial d'enguany es converteix en unaque s'han tractat anualment en els darrers deu anys. A cada sessió es recuperarà una de les temàtiques oferint un festival molt més polifacètic i complex de cara al públic. Les pel·lícules abordaran temàtiques com. A més, el festival, com en les darreres edicions, projectarà films dirigits majoritàriament per dones. Donar visibilitat a les produccions dirigides per dones és un dels pilars fonamental del festival Protesta.Tampoc hi faltaran els curtmetratges, però en aquesta ocasió, enlloc d'un concurs, e. Com a novetat, s'ha programat una marató de curts humorístics. No poden faltar tampoc les activitats paral·leles: tallers, xerrades, un recorregut pels llocs més emblemàtics de Vic on ha tingut lloc el Festival Protesta, i una Festa Final especial amb, artistes com Lu Rois, Carla Collado, Joan Colomo, Adriana Bertran o Godai Garcia. Tancarà la festa d'aniversari del Protesta un concert de La Ludwig Band.D'altra banda, des de fa dos anys, el festival organitza tallers i projeccions a escoles i instituts per treballar temàtiques actuals que afecten les persones més joves. És el '' i el llargmetratge escollit per projectar enguany és '' un documental que explica la història d'una jove influencer i aborda els perills de la sobreexposició a les xarxes per a la salut mental.El Protesta fa 10 anys que se celebra a Vic en un esforç convençut de l'organització que busca descentralitzar la cultura de Barcelona i portar-la a la resta del territori. En aquests 10 anys, més dei uneshan passat per davant de les seves pantalles. 10 anys projectant que demostren que donar veu a cineastes crítics i a les seves denúncies i posar-los al costat de les lluites locals té recompensa i empodera els dos costats de la pantalla.