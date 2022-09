Laboral

Concentració per al judici de l'Aleix contra NACEX als jutjats socials de Tarragona

Demà dia 20 de setembre al jutjat social 2 de Tarragona (Av. Roma), a les 11:45h se celebrarà el judici contra Jara Courier SL, franquícia de NACEX a Tarragona (al Polígon Riu Clar), com a conseqüència de la demanda interposada per l'Aleix i per la COS contra aquesta empresa, degut a la vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical que han patit tots els membres de la secció sindical de la COS en aquesta empresa. Una concentració de suport se celebrarà davant dels jutjats.

Dos dels treballadors i membres d'aquesta secció sindical van ser acomiadats els passats 12 d'agost i 3 de setembre de 2021 en aquesta companyia dedicada a la missatgeria.

A l'octubre de 2018 aquesta franquícia va canviar de mans, sent adquirida per Jara Courier SL. Poc abans que es fes efectiva la compra, i tement el que havia de venir, tres treballadors es van afiliar al sindicat COS i van estar a temps de formar una secció sindical a Nacex. Efectivament, Jara Courier SL va començar a acomiadar un per un tots els repartidors i va anar venent la flota de vehicles, substituint-los per falsos autònoms, una pràctica que vulnera la legalitat en diversos punts. Per motius legals, els tres afiliats a la COS no van poder ser acomiadats en aquell moment, però l'empresa va posar en marxa una campanya d'assetjament laboral que va desembocar en quadres d'ansietat. Un dels afiliats va acabar renunciant i un altre va agafar una baixa. Quan aquest va tornar de la baixa, van acomiadar els dos que quedaven al·legant "baixa productivitat".

Pel que fa als dos representants sindicals, els van acomiadar després d'un temps en què no els donaven paquets i els feien fer rutes absurdes. D'aquí, doncs, vindria la baixa productivitat que al·lega l'empresa. Per tot això tant l'Aleix com el sindicat anem demà a judici reclamant que hi ha hagut una clara vulneració de drets fonamentals i que, per tant, cal dictaminar la nul·litat d'aquest acomiadament i la consegüent readmissió, a banda de les sancions a l'empresa que siguin oportunes.