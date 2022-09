Salut pública

Concentració davant l'empresa ASESA de Tarragona sota el lema “No és només pudor, volem saber què respirem!”

L’acte comptarà amb la participació de la plataforma Cel Net i tindrà lloc avui a les 19h a la Plaça de la Font.

Els col·lectius Cau de Llunes, la CUP i Endavant han convocat una concentració arran de l’incident de dilluns al Polígon Sud del Complex Petroquímic de Tarragona. Sota el lema “No és només pudor, volem saber què respirem!”, les anticapitalistes criden a la població tarragonina a concentrar-se davant un incident que qualifiquen de greu, així com la desinformació que es va viure per part de la població. Remarquen que “l’opacitat que segueix envoltant a la indústria química i la necessitat de saber què respirem i com afecta a la nostra salut”.