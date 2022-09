Eleccions municipals

Alfonso González Bondia “Sito”, alcaldable de Som Poble -ERC el Vendrell: “estic convençut que guanyarem!”

Som Poble – ERC el Vendrell ha presentat a Alfonso González Bondia “Sito” com alcaldable a les pròximes eleccions municipals de maig de 2023. El nou cap de llista ha estat presentat en un acte públic celebrat a la plaça Nova aquest dimecres, 28 de setembre al vespre. Hi ha intervingut l’exconseller de la Generalitat Raül Romeva Rueda , la diputada d’ERC Raquel Sans Guerra i Marc Robert Jané, l’actual portaveu del grup municipal, i ha estat presentat per la regidora Gisela Arbós Bo.

El candidat ha defensat la necessitat de canviar la manera de fer política i ha anunciat de les seves intencions: "Seguirem escoltant a la gent. I no ho farem només ara per fer el programa. Hi establirem una relació permanent i farem que participi en les nostres decisions ". A continuació ha tancat el seu parlament amb una declaració de confiança: "estic convençut que guanyarem!”. Alfonso González Bondia “Sito” ha explicat que surt de la zona de confort, la feina de professor universitari, per dedicar-se a “contribuir a canviar el nostre poble”

Marc Robert, cap de llista el 2019, ha reivindicat la feina que fa el grup municipal, "molta feina que no es veu, que no llueix en una foto”, però que és necessària i ha servit per reforçar la coalició. Ha passat el testimoni al Sito afirmant que "Som l'única alternativa a aquest govern continuista i el Sito és la millor opció per encapçalar la llista". I li ha donat un consell: “cuida’t i cuida els teus, que si no estàs bé no podràs fer bona feina a l’Ajuntament”

Raquel Sans ha elogiat el caràcter del candidat assegurant que “té els valors castellers, força, seny i equilibri. És el que es necessita per fer castells, però també són els valors que necessita un servidor públic". La Raquel Sans i el Sito han compartit moltes vivències com a castellers, ella des de la colla Joves Xiquets de Valls, ell des dels Nens del Vendrell.

Raül Romeva coneix al Sito des de la Universitat i van treballar junts a la conselleria d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència en temps de l’1 d’Octubre. Romeva ha advertit del perill de l’antipolítica, una tendència creixent a tot el món, i per això ha aplaudit el compromís del Sito. Romeva, que ha compartit preocupacions i tasques amb el Sito des de fa molts anys ha assegurat que “en sap molt de les coses que es porta entre mans, però també sap com fer-les, i això és molt important”.