XINA

“No toquin els estrangers”, la polèmica instrucció de les autoritats xineses davant del primer cas de la verola del mico

En un post a Weibo, la versió xinesa de Twitter, l'epidemiòleg en cap del Centre de Control i Prevenció de Malalties (CDC), Wu Zunyou, va aconsellar evitar el “contacte pell amb pell” amb persones d'altres països. La publicació ha provocat una polèmica al gegant asiàtic, on alguns ciutadans no han dubtat a titllar-la de racista a les xarxes socials.

Els comentaris sobre el post original han estat desactivats des de llavors per la plataforma. "Per prevenir una possible infecció de verola del mico i com a part del nostre estil de vida saludable, es recomana: primer, no tenir contacte directe pell amb pell amb els estrangers", va escriure Wu dissabte.