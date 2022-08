Per la República

L'1-O s'alliberarà Girona del Regne d'Espanya

Així ho ha anunciat Desobediència Civil Catalunya a les xarxes socials. L'acció començarà divendres 30 en un homenatge a totes aquelles persones que van dormir i defensar les escoles

En un comunicat emès aquesta tarda a les xarxes Socials, Desobediència Civil Catalunya ha anunciat que Girona serà el proper municipi que s'alliberà del Regne d'Espanya.

Amb aquest pas, l'entitat també anuncia una noca etapa en la seva estratègia, "Amb l'alliberament de Girona començarem una nova etapa en la qual pretenem que totes i cadascuna de les viles siguin conscients del seu empoderament propi, demostrant així, que el control del territori és possible i que aquest, depèn de tothom". Fent referencia a la lluita, portava fins ara, manifesta que "Si bé quatre viles no fan trontollar l'estat, sí que són el principi d'un alçament col·lectiu que esdevindrà en el compte enrere cap a l'alliberament nacional".

Es va començar allibera a Bàscara i ha seguit amb Amer, Sant Esteve de Palautordera i Folgueroles. Per a l'entitat, "Aquests alliberaments suposen un aprenentatge i un entrenament que ens durà al punt de confrontació amb l'estat espanyol alhora que ens permetrà pressionar la classe política catalana. Amb aquests alliberaments estem construint una xarxa que vol expandir-se per tot el territori".

Programa

L'acció començarà divendres 30 en un homenatge a totes aquelles persones que van dormir i defensar les escoles

17h Roda de premsa a pl. 1 d'octubre de Girona per anunciar l'alliberament i la estratègia a seguir.. hi seran Debat Constituent, Catalans Per la Independència, ANC, Acció no violenta i Repressaliades.

18h Cinema Trufo Girona passi del Concert de Lluis Llach que va fer al Palau Sant Jordi amb la presentació del mateix Lluis Llach.

19.30h Cineforum amb el documental " 21 fortaleses" fet a Girona l'1 d'octubre.

20h a 2h Concert per les Represaliades