El cicle climàtic

Una onada de calor rere una altra. Potser se’ns està fent llarg l’estiu amb la calorada, però les vacances sempre són curtes i passen ràpid. Tenim la vista posada als embassaments i al cel, implorant pluja a Santa Madrona, que ja fou invocada com a intercessora per obtenir la preuada aigua en temps de sequedat. Com els xinesos, pensem en núvols artificials que la descarreguin, fidels a un tecnooptimisme que suposadament ens ha de salvar mentre anem acumulant problemes ambientals derivats d’una crisi climàtica desbocada. Tot per no atacar d’arrel les seves causes.

La intensa sequera està deixant sota mínims els embassaments. El de Rialb, per exemple, està al 6% i ha aturat per primer cop la producció hidroelèctrica. Les empreses energètiques continuen apujant els preus, i nosaltres ens demanem com ens ho farem per pagar les factures de la llum aquest hivern. La crisi econòmica treu el cap, i aquest cop sembla tan profunda i seriosa com la del 2008. A banda, l’ombra dels transvasaments ja és aquí: els petits empresaris ja parlen del Roine, però el de l’Ebre serà el següent. El riu és vida, sempre que la butxaca de certs sectors econòmics, bàsicament el turisme, no estigui en perill.

Mentrestant, el govern de l’Estat continua maquillant el problema amb el seu decret energètic. Abaixar la temperatura de l’aire condicionat un grau, apagar els llums dels comerços a la nit i treure’ns la corbata, si n’hem portat algun cop. Tot mentre s’injecten milions a uns companyies energètiques que han tingut beneficis escandalosos. I és que, és clar, pobres, entre la guerra d’Ucraïna i que no plou, els seus guanys podrien haver estat encara més insultants. Beneits aquells que creien que un govern d’esquerres podria recuperar el control sobre el preu de la llum en temps de crisi a força de nacionalitzar aquest bé preuat.

La temperatura de la Mediterrània ha augmentat, fet que ha provocat canvis en els corrents submarins i la biodiversitat, però els experts alerten d’un altre efecte climàtic: la formació de tempestes virulentes aquesta tardor. Farem un pas més en el cicle anual d’efectes presents del canvi climàtic: onades de calor, incendis, sequera, inundacions. Benvinguts al futur de la Mediterrània. Prepareu-vos per pagar el preu de dècades de creixement il·limitat i privatització.