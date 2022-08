Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 145)

L'historiador Oriol Junqueras ja va il·lustrar a la ciutadania alertant-nos que "Espanya no negociarà mai l'autodeterminació" i que "negociar amb l'estat espanyol no té cap sentit perquè no és de fiar", "d'Espanya no podem esperar res, la independència no es negocia es proclama", i afirmant convençut que "dona'm 135 diputats i declararé la independència".

Ara bé, els responsables de la situació actual, de gestió autonomista i de radical llunyania en la culminació de la independència, no són només ERC, sinó també els partits que van acordar donar suport a la Taula de Diàleg i/o participar en el govern centrat en aquest artefacte de distracció i dilatori del mandat rebut per un 52% de la ciutadania: la independència.



Instem a Junts a sortir immediatament del Govern, i a la CUP a no donar-li suport parlamentari, denunciant els dos partits l'acord signat amb ERC i deixant de donar estabilitat i crèdit intern i extern al govern de l'Estat, el qual no només expolia i maltracta dia rera dia Catalunya i els catalans, sinó que vulnera reiteradament el dret internacional, com ha fet amb episodis recents amb el Sàhara occidental i amb Kosovo.



Dins d'aquesta dinàmica rendicionista podem emmarcar també la sorprenent (per la ciutadania, però no pel Tribunal Suprem espanyol) entrega de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, emulant vergonyosament l'exconsellera Meritxell Serret, d'ERC.



Cap persona que lluiti per la llibertat del seu país i que hagi ocupat un càrrec públic d'alta rellevància, com elles dues, mai hauria de lliurar-se voluntàriament a una justícia enemiga i opressora.



Donem tot el nostre suport i sempre ens adherirem a les iniciatives que es posin en marxa per reivindicar, homenatjar i mantenir la vigència i el mandat de l'1O 2017, com la que ha plantejat el Consell per la República, front a aquells partits i dirigents que pretenen silenciar i menystenir el Referèndum, acte de legitimació i de validació democràtica per a aplicar la independència.



ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM EL RETORN A CASA DELS EXILIATS, EL FINAL DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL, INCLOENT-HI L'ESPIONATGE IL·LEGAL, I LA CULMINACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA VOTADA PER LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.



Guilleries, 20 d'agost de 2022

Aprofitant una pausa de la canícula estiuenca, volem posicionar-nos sobre els darrers esdeveniments relacionats amb el procés independentista.S'han filtrat diferents femta-converses que va tenir l'excomissari espanyol José Manuel Villarejo, en conxorxa amb altres destacats càrrecs del putrefacte estat espanyol: jutges, fiscals, ministres, i fins i tot el director d'un dels programes de televisió sobre actualitat política amb més audiència a Espanya, Antonio García Ferreras.Hem de recordar que aquest personatge de la Sexta, periodista de formació però no de professió, prèviament ja va donar versemblança a una més que evident manipulada nota de la CIA (the note) en què l'aleshores director de El Periódico, dues setmanes més tard dels atemptats de Barcelona i Cambrils (dels que encara no se n'ha sabut la veritat -curiosa "democràcia" aquesta-), pretenia qüestionar l'eficàcia i honorabilitat del cos de Mossos d'Esquadra intentant fent creure que no havíem fet cas d'un avís d'una amenaça gihadista a la capital catalana.Aquesta nota, no provenia de la CIA, com feia entendre aquest pseudoperiodista, sinó del National Counterterrorism Center dels EUA, que la va enviar a l'estat espanyol sense que els seus organismes de seguretat li donessin credibilitat fins al punt de no compartir-la amb els Mossos d’Esquadra, i més tenint en compte que dies més tard la pròpia font americana li restava validesa.Amb tot, El Periódico i la Sexta van difondre la informació, sabedors de la seva falsedat, amb l'objectiu de malmetre la imatge del CME i d'intentar tapar la incompetència de la policia espanyola per evitar un atemptat dirigit per un dels seus confidents, l'imam de Ripoll.Per altra banda, denunciem la ferotge cacera de bruixes que ha patit la presidenta del Parlament, iniciada per la fiscalia i la judicatura enemigues de Catalunya i continuada ignominiosament per ERC i la CUP, de bracet del PSOE-PSC.Destacats càrrecs d'ERC i la CUP han pressionat a la Presidenta i el seu entorn per forçar la seva renúncia, atrevint-se a dir que ho exigien per "preservar el prestigi i la dignitat de la institució". Com que no van aconseguir el seu propòsit, aprofitant l'inici de les vacances parlamentàries, la Mesa del Parlament amb els vots d'aquestes dues formacions amb el suport del PSOE-PSC va acordar la seva suspensió, invocant arbitràriament l'article 25.4 del Reglament de la Cambra (introduït amb manifesta imperícia amb els vots de l'aleshores Junts pel Sí, per exigència de la CUP).Aquest acord no només vulnera el dret fonamental a la presumpció d'innocència, de rang superior a una norma legal, com és el reglament, sinó que l'aplica a una situació no contemplada expressament (i qualsevol operador jurídic sap que les normes limitadores de drets fonamentals s'han d'aplicar restrictivament), perquè els delictes que a la Presidenta li atribueix la Justícia del "todo se vale para salvar la Patria" de prevaricació i falsedat documental no són en cap cas delictes de corrupció (segons els convenis europeus i de la ONU sobre aquesta matèria).Després del teatral enuig pel cas d'espionatge massiu amb Pegasus, com a conseqüència del qual "res seria igual", restem a l'espera que ERC expliqui els èxits reals i verificables aconseguits amb la Taula de Diàleg, ara ja de Capitulació, així com el per què han rebutjat explícitament la unilateralitat i no s'han abordat cap dels dos temes que la justificaven i que estaven recollits a l'acord d'investidura: l'autodeterminació i l'amnistia.