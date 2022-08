INTERNACIONAL

Centenari del Moviment Internacional dels Falcons

Aquest 2022 és el centenari de la creació del Moviment Internacional dels Falcons una organització de la Internacional Socialista que treballa en estreta col·laboració amb la Unió Internacional de les Joventuts Socialistes i els Joves Socialistes Europeus.

L'IFM-SEI es va fundar originalment com a Comitè Internacional d'Organitzacions Educatives Socialistes (SEI) el 1922 amb organitzacions fundadores alemanyes, austríaques i txeques a través de la Internacional Socialista. El 1927, organitzacions de Dinamarca, Letònia, Hongria, Suïssa, França, Polònia i Bèlgica s'havien unit, i es va celebrar un camp internacional: la primera 'República dels nens' a Seekamp, Alemanya.

A la dècada de 1930 es van unir a SEI més organitzacions de Noruega, Regne Unit, Espanya, Bèlgica, Amèrica i Suècia, però la Internacional Socialista Educativa pràcticament va deixar d'existir a causa de la supressió política del moviment infantil socialista abans i durant la Segona Guerra Mundial.

El 1946, un campament internacional celebrat a Brighton, Regne Unit, va ser fonamental per ajudar a restaurar els vincles internacionals trencats entre les organitzacions infantils i juvenils dedicades a la pau i la justícia social. El 1947 es va crear un Secretariat Internacional del Falcon a Amsterdam, i en un Congrés a Nuremberg el 1953, es va fundar oficialment el Moviment Internacional del Falcó. Des del principi, la base de l'IFM va ser la cooperació internacional, l'educació per a la tolerància i el respecte dels drets humans, així com el concepte d'educació socialista.

L'IFM es va fer cada cop més internacional a la dècada de 1960 amb organitzacions que es van unir de l'Índia i Israel, i l'organització va començar a treballar amb el món en desenvolupament i en solidaritat amb els moviments d'alliberament d'arreu del món.

L'any 1970 ens vam convertir en el Moviment Internacional dels Falcons – Internacional Socialista Educativa (IFM-SEI). Aquest canvi de nom va demostrar la voluntat de cooperar amb organitzacions afins que no necessàriament tenien els mateixos antecedents que els grups tradicionals de Falcon.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant encara estava en discussió a la dècada de 1980 i IFM-SEI va tenir un paper important en el treball de defensa per a la seva adopció. Altres temes van ser el treball infantil, el maltractament infantil, la pau i la situació dels nens en zones de guerra i conflictes. IFM-SEI també va dur a terme moltes activitats internacionals de pau durant la dècada de 1980, reunint joves d'Europa oriental i occidental i d'Israel i Palestina.

A la dècada de 1990, IFM-SEI s'havia expandit a Amèrica Llatina i IFM-SEI va organitzar campanyes que anaven des de joguines contra la guerra, educació en salut reproductiva, treball infantil i lluita contra l'abús sexual infantil.

Des dels anys 2000, IFM-SEI ha augmentat el seu nombre de projectes i activitats, especialment a nivell global amb activitats sobre pobresa, igualtat, inclusió, desenvolupament sostenible, cooperació i gènere i sexualitat. Els campaments internacionals IFM-SEI es duen a terme fins avui i la nostra educació socialista continua amb projectes d'educació per la pau, mobilitat juvenil i treball en grup.