Alliberar el cos, alliberar la ment

El govern de la Generalitat va emetre ahir un vídeo al seu perfil de les xarxes socials defensant la pràctica del topless per avançar en el camí cap a l’alliberament del cos de les dones i la no-discriminació per qüestions de sexe. Als anys setanta, al litoral català ja es veien les primeres dones que iniciaven aquesta batalla silenciosament davant les mirades inquisidores de moltes altres dones aferrades a una cultura i una tradició que obligava. Però la realitat és que l’alliberament que hi va haver en una època determinada va experimentar una regressió anys més tard.

Les piscines municipals de Catalunya en són un exemple. En algunes piscines està directament prohibit fer topless i en d’altres no cal ni prohibir-ho. La pressió social és tanta, que no hi ha cap dona que gosi treure’s els sostenidors per prendre el sol. Les adolescents es veuen obligades a tapar-se els pits per evitar les crítiques del veïnat. Quina llàstima!

Quan aquells que no han aconseguit alliberar la seva ment acaben dirigint com han de gestionar el cos els altres, no anem bé. L’alliberament del cos és una assignatura pendent. Però tots ho hem de tenir clar: quan una dona ensenya el pit està ajudant els altres a desfer-se dels prejudicis. Les lliçons són per als que miren.