Aranès a l'Escola

Val d'Aran exigeix un canvi de la nova Llei d'Educació que reconegui l'aranès sigui la llengua vehicular a l'escola

La llei aprovada pel Parlament, el 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari, en el seu article 2, no reconeix l'aranès com a llengua oficial. I a la disposició addicional sobre l'ús i l'aprenentatge de l'aranès, n'elimina el caràcter de vehicular, per substituir-lo per "llengua d'ús curricular i habitual".