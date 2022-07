Tornen el diners al carrer

Som Poble lliura 18.000 euros entre 15 entitats del Vendrell

La iniciativa solidària porta el nom de “Diners al carrer”. Enguany la quantitat a repartir ha estat de 18.000 euros. Han esta benèficiàries 15 entitats amb una quantitat de 1.200 euros cadascuna.

Per a Som Poble del Vendrell, “Diners al carrer” sempre ha estat la nostra motivació, un projecte que neix paral·lelament amb Som Poble i sense el qual la nostra existència com a organització política i social carexeria de sentit. És el projecte que tanca el cercle, el que dona sentit a tot allò que fem colectivament des de el nostre assemblearisme. Un repte ple d’esforços militants per part de la nostra assemblea.

La candidatura municipalista remarca en el moment del lliurament que "Vosaltres sou les realment imprescindibles", fent referencia a les entitats del poble.

També va dir que, "Hi han organitzacions polítiques que recorden com a “nits especials” les nits electorals, amb els resultats de les votacions, però per nosaltres els actes més importants són, com el d’ahir, quan ens apleguem amb entitats i associacions diverses, ens coneixem, parlem i establim xarxa comunitària.

A més a un lloc, per nosaltres molt especial, on un mes de maig de 2015 vam fer un acte que guardarem per sempre als nostres cors amb en David Fernàndez".