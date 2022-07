Set formes de deshumanitzar els migrants des dels mitjans

La Red Acoge elabora cada any des del 2014 un macroinforme sobre la cobertura mediàtica de les migracions. En l’edició del 2021, s’han analitzat 3.650 peces de 26 diaris. L’estudi aporta molta informació sobre els mecanismes de deshumanització que pateixen les persones migrades als mitjans. Recopilem set males pràctiques del darrer any en aquest sentit.

1. No comptar amb migrants com a fonts

Un 83% de les informacions analitzades no inclouen veus de persones migrants. Un percentatge que, a més, s’ha reduït un 2% respecte a l’any anterior.

2. Fer servir imatges sensacionalistes

Un 20% de les imatges que acompanyen notícies sobre migracions es consideren inadequades. D’aquestes, més de la meitat tenen un caràcter marcadament sensacionalista i fins a un 35% vulneren els drets de la infància.

3. Evitar el terme “persona”

A la meitat de les notícies analitzades no s’utilitza aquesta paraula. Una pràctica que es justifica per l’economia del llenguatge, però que contribueix a la deshumanització dels migrants. Respecte als anys anteriors, el 2021 es redueix l’ús de la paraula “il·legal”.

4. Llenguatge militarista: “allaus” i “assalts”

En una de cada cinc notícies s’utilitza un llenguatge hiperbòlic, militaritzat o alarmista. Per exemple, l’ús d’expressions com “allau” —que genera la sensació de caiguda d’un objecte que et pot esclafar— o “assalt” —com si es parlés de fortaleses assetjades.

5. Subratllar la nacionalitat quan no cal

Un terç dels titulars analitzats a l’informe són sensacionalistes. A més, en un 10% s’específica de manera injustificada la nacionalitat de les persones que hi apareixen.

6. Els migrants, només fluxos

Més d’un 43% de les notícies sobre migracions se centren en els fluxos de persones a les fronteres o en la política migratòria. Per contra, les històries de vida, les informacions de gènere o LGTBI amb prou feines sumen un 7%.

7. La infància, la pitjor tractada

Més de la meitat de les notícies analitzades es refereixen als nens migrants com a “MENA”, un 14% són criminalitzadores i en un 44% hi falta context.