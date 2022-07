Repressió

Nova sentència sobre els fets del Consell de Ministres: dues condemnes en conformitat i una absolució

La Secció Sa de l'Audiència Provincial de Barcelona ha emès una nova sentència sobre els fets ocorreguts el 21 de desembre de 2018, durant les protestes contra la celebració del Consell de Ministres del govern espanyol a Barcelona. En la vista oral, dos dels tres encausats, van accedir a conformar-se amb la rebaixa extraordinària que oferí la fiscalia. Un tercer acusat s'hi negà i entrà a sala.

Absolució per al Pau d'Olesa de Montserrat

Sota l'acusació del Ministeri Fiscal, i també de la Generalitat de Catalunya, de nou com acusació particular contra independentistes, en Pau s'enfrontava a idèntiques imputacions pels delictes d'atemptat i desordres. Totes dues acusacions, en idèntics termes, sol·licitaven la presó per un total de 3 anys i mig.

La sentència absol en Pau de tot delicte. Com recull el tribunal, ha estat gràcies a les proves documentals dels vídeos, i de la testifical d'una companya d'en Pau, a qui es reconeix absoluta coherència en contraposició a les contradiccions i escassa claredat dels testimonis dels Mossos d'Esquadra, que es queda acreditat que en Pau va ser a la manifestació, però que no va llençar cap tanca. Els policies han quedat en absoluta evidència i s'ha demostrat, un cop més, que es tractava d'una detenció aleatòria i d'un atestat confeccionat amb una única finalitat de càstig i de repressió als manifestants.

Condemnes per al Sergi de Barcelona i per al veí de Vilafranca

Abans d'entrar a judici, aquests dos encausats van conformar-se amb les ofertes de darrera hora de la fiscalia. Especialment greu és el cas d'en Sergi, veí del barri de la Sagrada Família, que va ser sotmès a una duríssima pressió de la fiscalia que sorprenentment, i a darrera hora, va proposar reduir la seva petició de 6 anys de presó a només 6 mesos. Calia que en Sergi acceptés uns fets que ell sempre ha negat. És la trampa habitual d'una fiscalia que abusa de les peticions de penes desproporcionades per, abans d'entrar a judici, rebaixar-les descaradament per poder justificar les detencions i els procediments penals iniciats contra simples manifestants. Amb clara voluntat de càstig i sense cap fonament durant tota la instrucció del procediment. Només així s'explica que la institució estatal de la Fiscalia passi de demanar 6 anys a només 6 mesos. És el rentat de cara per la porta del darrere, a costa de fer empassar als encausats fets que no van ocórrer.

Finalment, tant el Sergi com el veí de Vilafranca, han estat condemnats a sis i divuit mesos de presó respectivament, que no compliran sinó són condemnats de nou. A més de suportar aquesta espasa de Dàmocles, no sabran mai si, d'haver entrat a sala sense pactes, n'haurien pogut sortir amb una absolució, com ha passat amb en Pau.

Sigui com sigui, i amb tots ells tres, Alerta Solidària seguirà treballant per "enfortir-nos, col·lectivament, en la consciència antirepressiva. Seguirem teixint xarxa i fent créixer la llavor que arrela als nostres pobles i barris".