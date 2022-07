REPRESSIÓ

Nous àudios de la 'policia patriòtica' de Jorge Fernández Díaz

El dimarts passat el diari El Món va publicar la gravació d’un dinar del 2014 en un restaurant de Madrid en què participava José Manuel Villarejo però també el comissari José Luis Olivera, aleshores director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i Crim Organitzat (CITCO) i el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu. Al dinar es parla de l'operació on es vol imputar Xavier Trias per tenir un suposat compte corrent a Suissa.

Quan es produeix la conversa, Trias ja ha aconseguit i exhibit la certificació del banc suís al·ludit que confirma que el número de compte és inexistent i que ell no té diners en aquella entitat. Això fa posar nerviós el ministre, Jorge Fernández Díaz, i especialment el seu número dos, Francisco Martínez, secretari d’Estat de Seguretat, que participa indirectament en el dinar perquè truca a Villarejo just en aquell moment i el comissari comenta la conversa amb els altres comensals. També tranquil·litza Martínez assegurant-li que trobaran una solució a l’embolic i recordant-li que han sortit de situacions pitjors –no especifica quines– i que això en el fons és un “joc de nens”. Tot això queda gravat i ara surt a la llum.

Tota la conversa té un to més que distès, amb riallades i exclamacions per fer befa del que consideren culpable del desastre, el comissari Enrique García Castaño, el Gordo, l’omnipotent cap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Policia Nacional espanyola però criticat i menystingut pels seus companys en aquesta trobada. Tampoc en surt gens ben parat el Director Adjunta de la Policia (DAO), Eugenio Pino, que és qui segons Villarejo va engalipar els periodistes d’El Mundo, als quals va “vendre la burra” de la història falsa dels diners de Trias a Suïssa ensenyant-los un suposat informe en què hi havia el número de compte, que ells van publicar i que va resultar inventat.