Desobediència

La majoria independentista a la Mesa del Parlament desobeeix el TCE

La majoria independentista a la Mesa del Parlament ha arribat a un acord al final de la sessió plenària d’aquest dijous en què es compromet a superar el “simbolisme” i “passar als fets”, segons ha avançat el cupaire Carles Riera en una piulada que ha fet just abans d’abandonar la reunió, pels volts de les deu la nit. Els socialistes també han abandonat la reunió, mentre la presidenta Laura Borràs continuava reunida amb els membres de la Mesa d’ERC i Junts.

Segons han indicat els membres de la Mesa en finalitzar la reunió extraordinària mantinguda aquesta nit després del ple de la càmera, els tres partits independentistes, ERC, JxCat i la CUP, s’han compromès a assumir “totes les responsabilitats polítiques i jurídiques per garantir el dret al vot del diputat Lluís Puig, exiliat a Bèlgica per l’1-O.

El compromís adquirit per la Mesa suposa, alliberar a qualsevol funcionari del Parlament de responsabilitat per la publicació de les actes en les quals es reculli el vot delegat de Puig, i aquest és el motiu pel qual ahir, en el marcador electrònic de la cambra, no apareixia reflectit aquest vot, a petició dels treballadors de la institució.