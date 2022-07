repressió

La CUP vol que l’Ajuntament de Reus faci costat actiu als independentistes represaliats

La CUP de Reus vol un paper actiu i decidit de l’Ajuntament de la ciutat en contra de la repressió al moviment independentista. La formació anticapitalista presenta una moció on demana, d’una banda, rebutjar la repressió premeditada, sistemàtica i històrica per part de l’Estat espanyol contra el moviment independentista; de l’altra, mostrar el suport a les persones que han patit o pateixen situacions repressives fruit del procés independentista a la nostra ciutat, i, finalment, demanar a la Generalitat de Catalunya que retiri l’acusació particular d’una de les peces encara actives a la ciutat de Reus.

El regidor Edgar Fernández ha subratllat que, des de l’any 2017, més de 4.000 persones han patit repressió derivat del procés independentista. «A la ciutat de Reus, s’han patit diferents accions judicials contra l’independentisme, ja sigui contra persones sense vinculació política més enllà de participar de mobilitzacions, càrrecs electes o militants de diferents organitzacions socials i polítiques de la ciutat; parlem de 7 peces judicials i més de 40 persones en un període de 2 anys», ha exposat el cupaire.

Fernández ha remarcat l’arxivament d’algunes de les causes, però que les mobilitzacions de la tardor del 2019 en van arribar a generar fins a cinc, quatre de les quals encara estan obertes. Així mateix, el regidor anticapitalista ha recordat que Alerta Solidària (organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista) i els Advocats Voluntaris 1 d’Octubre de Reus han denunciat de forma reiterada l’evident i premeditat muntatge policial així com l’ús de fitxers policials il·legals. «Fins i tot, una de les investigades feia mesos que no vivia a Reus», ha exclamat Fernández.

En aquest sentit, el cupaire ha denunciat el que s’anomena «pena de banqueta», el temps dilatat entre els fets denunciats i la data de judici, ja que després són declarades innocents. «Ningú no els treu el mal tràngol passat ni els retorna els anys de patiment i incertesa», ha etzibat Fernández. «Parlem de les 4 antifeixistes del Holi, gairebé 4 anys esperant un judici que no es va celebrar perquè en van arxivar la causa just abans. Parlem del cas Confeti de Palma, 5 anys esperant judici per denunciar el turisme massiu a Mallorca i acabar sent absoltes. Parlem del Robert, l'Adrià i la Gina, encausats per les protestes de l'octubre del 2019, 3 anys esperant judici del sortir-ne absolts», ha denunciat el regidor.

El cupaire ha recordat que entenen la repressió com un instrument polític que s’utilitza en situacions de conflicte, l’ús frívol de la qual consideren inacceptable. «Cal denunciar i revertir l’actuació de les administracions, que s'han posicionat i significat en contra de la llibertat de persones que finalment han acabat absoltes o amb els casos directament arxivats», ha conclòs el regidor.