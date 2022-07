la Santa Tecla 700

La CUP Tarragona consiedera que la proposta de macroesdeveniments de la Santa Tecla 700 és totalment desorbitada

Les festes de Santa Tecla són unes de les dates més esperades per la població tarragonina. Uns dies on la cultura popular pren els carrers i on les entitats són les protagonistes.

La Santa Tecla 700, malgrat ser un acte cultural, no penja de la regidoria de Cultura, sinó que es tracta d’un projecte que lidera Alcaldia i que compta amb un pressupost, patrocinadors i col·laboradors a banda de les pròpies festes de Santa Tecla. Així doncs, malgrat els actes tindran lloc en el marc de les festes de la patrona, tenen un pressupost i unes directrius polítiques diferents.

És per totes coneguda la situació econòmica delicada per la que està passant l’Ajuntament. Pressupostos prorrogats, falta d’ingressos i una inflació a l’alça fan que el consistori es trobi fent equilibris constants. En aquest sentit, considerem que tenint ja una programació estable de les Festes de Santa Tecla que s’ha hagut d’adaptar a la situació econòmica de l’Ajuntament, la proposta de macroesdeveniments de la Santa Tecla 700 és totalment desorbitada. L’Assemblea Local de la CUP de Tarragona creiem que, tenint en compte l’estat de les arques municipals, era necessària una racionalització de la despesa per la programació d’aquesta celebració.

En aquest sentit, l’Assemblea vam demanar a les nostres càrrecs electes que ahir no participessin de la presentació de la programació de la Santa Tecla 700. És més, en la foto d’ahir, enlloc de donar el protagonisme que es mereixen a les entitats que fan possible les festes, es va optar per visibilitzar en primer pla a les autoritats, l’església i els patrocinadors.