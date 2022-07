renovables

La CUP presenta al·legacions als macroprojectes de centrals solars al Pallars Jussà

La Candidatura d’Unitat popular ha presentat al·legacions als projectes que es troben actualment en fase d'exposició pública i que afecten la comarca del Pallars Jussà, sumant-se, així, a la tasca realitzada per les plataformes Salvem lo Pallars i la Plataforma unitària contra l’Autopista Elèctrica i a centenars de veïnes i veïns que a títol individual també ho han fet.

Concretament aquestes al·legacions fan referència a la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció, autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic i avaluació d’impacte ambiental de 3 projectes diferents: planta solar fotovoltaica anomenada PSF Les Alzineres (de 40 MW), PSF Costa Gran (de 28 MW) i PSF Neret (de 35 MW), i les respectives infraestructures d'evacuació. Els tres projectes es troben en sòl no urbanitzable i dins del terme municipal d’Isona i Conca Dellà.

Per la CUP, l’actual Govern de la Generalitat, decret rera decret, no ha fet res més que buidar de contingut la Llei del Canvi Climàtic aprovada al 2017 i que havia de ser marc referencial per poder fer un desplegament ordenat i respectuós de les energies renovables al territori.

I apunten responsabilitats sobre els partits que estan a Govern però també sobre els polítics locals d’aquests grups parlamentaris, ja que han permès les modificacions legals que s’han anat introduint a la llei per tal de facilitar la tramitació d’aquests projectes per la via ràpida, sense respectar en cap moment els usos actuals dels terrenys i sense fer cap planificació territorial.

La CUP proposa un altre model d’implantació de les energies renovables sobre el territori, descentralitzat i proper a les zones de major consum, per això divendres passat va fer públic l’Informe tècnic sobre el potencial de generació elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques a l'AP 7 al seu pas per Catalunya, que conclou que només amb l’aprofitament d’espais alterats, ponts i estructures en desús molts municipis propers al traçat de l’AP7 tindrien cobertes les seves necessitats energètiques.

En aquesta línia, els anticapitalistes demanen al Consell Comarcal del Pallars Jussà que faci un informe similar però adaptat a la comarca, on s’hi incloguin espais alterats com poden ser la via del tren, polígons en desús, antics abocadors o la superície que ocupa l’Acadèmia General Bàsica de Suboficilas de Talarn, per exemple.