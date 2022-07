LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP porta al Parlament la protecció del litoral català

Junts, ERC, PSC i VOX voten en contra i tomben la proposta de crear el Parc Nacional dels sistemes dels canons de la Costa Brava.

El diputat, Dani Cornellà, en la sessió del dia 21 de juliol de 2022, va presentar i defensar una moció per desplegar la Llei de protecció i ordenació del litoral aprovada al parlament el 2019, posant especial interès en l’aprovació de la creació del conservatori del litoral i la partida pressupostària corresponent, al més aviat possible dins aquesta legislatura. Alhora, va defensar la necessitat d’aprovar el Pla de protecció i ordenació del litoral incorporant elements per la desrigidització, restauració i conservació del litoral.

La llei de protecció i ordenació del litoral preveia la creació del conservatori del litoral ara fa un any, novament el govern de Junts i ERC no compleix els terminis de les lleis aprovades al Parlament de Catalunya.

En la intervenció del diputat, Dani Cornellà, va exposar “cal canviar les lleis per protegir tots els paratges del litoral que encara no estan urbanitzats, cal restaurar aquells espais alterats i retornar-los al seu estat natural, els interessos econòmics privats no poden passar per sobre de l’interès general en un moment de lluita contra el canvi climàtic. Ara toca dir prou als vells i nous projectes urbanístics, ara toca arrencar asfalt i totxo per tornar el litoral català al seu estat inicial”.

La moció de la CUP va ser aprovada en la seva majoria de punts: creació del conservatori del litoral, garantir un pla de protecció i ordenació amb elements per a la preservació i la recuperació de la integritat dels ecosistemes costaners, revisar els PDU (Plans Directors Urbanístics del litoral) per incloure tots els plans urbanístics on es detecti la presència d’espècies protegides o tinguin zones inundables o estiguin protegides parcialment per la llei

de costes, sol·licitar al MITECO una llista de municipis que s’hauran d’adaptar prioritàriament a l’erosió del litoral i fer-ne les projeccions del risc de reculada de la franja litoral pel 2030 i 2050 a causa del canvi climàtic, instar al MITMA que reservi sòl per traslladar cap a l’interior infraestructures com la línia de tren R1 que estan en zones inundables i protegir un mínim del 30% de la superfície marina del mar Mediterrani a Catalunya, però cal remarcar que no es van aprovar dos punts.

El diputat, Dani Cornellà, en la seva intervenció va destacar “per ara no tenim totes les competències, per això en aquesta moció també instem al govern de l’estat a fer efectiva la protecció del 30% de la superfície marina del mar mediterrani a Catalunya, i crear el Parc Nacional dels sistemes dels canons de la Costa Brava perquè és una de les zones més productives i amb major biodiversitat de tot el mediterrani, un parc molt necessari per mitigar els efectes del canvi climàtic i per a la preservació de molts hàbitats i espècies.”

Els grups parlamentaris del PSC, ERC, JUNTS i VOX van votar en contra d'instar al govern espanyol a fer aquest Parc Nacional a la Costa Brava. El diputat, Dani Cornellà, va mostrar la seva sorpresa: “novament veiem com el govern de Junts i ERC de la mà del PSC vota contra una proposta molt important pels municipis costaners i per la resta de comarques gironines, la creació d’aquest parc suposaria la protecció de tota la superfície marina de la costa Brava, un espai que la comunitat científica creu que s’agruparien els 10 espais protegits que necessiten una connectivitat funcional amb la creació d’aquest parc.