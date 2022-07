Residus

La CUP de Reus aposta per la internalització del servei de recollida i neteja de residus com a única resposta a les millores laborals de la plantilla

La CUP de Reus planeja que la internalització del servei de recollida i neteja de residus és l’única resposta a les millores laborals de la plantilla. Marta Llorens, portaveu de la formació, recorda que just fa un any va proposar la creació d’una comissió de seguiment del servei a mans de la UTE Valoriza-Romero i que el govern de la ciutat i la resta de grups municipals el van rebutjar.

La formació anticapitalista ja va criticar que la nova licitació del servei, que ostenta la UTE Valoriza-Romero Polo actualment, era totalment continuista. Llorens afirma que «des de l’inici, vam criticar el plec de condicions per ser totalment continuista i de mínims, poc competitiu i que no deixava marge per a la millora del servei en termes mediambientals, econòmics i laborals».

En aquest sentit, la CUP sempre ha alertat que l’externalització del servei fa que es perdi tot el control de gestió i governança per part de l’ajuntament. Llorens explica que «durant tots aquests anys, hem presentat diferents propostes en clau de fiscalització i recuperació del control tècnic i econòmic del servei, tals com la creació d’una comissió de seguiment del servei amb la UTE Valoriza-Romero Polo o la realització d’una auditoria externa del servei quan estava en mans d’FCC; el govern, però, no ha volgut mai assumir-ne cap responsabilitat».

Pel que fa a les demandes i les crítiques que UGT, sindicat majoritari al comitè d’empresa, ha fet aquests darrers dies, la CUP sempre s’ha mostrat predisposada a l’entesa. «Preocupades per aquesta situació, la CUP sempre ens hem posat a disposició de les treballadores i els treballadores, deixant de banda les desavinences amb el sindicat UGT, que sempre s’ha mostrat contrari a la internalització,. El febrer del 2020 vam enviar una carta al comitè d’empresa per a recollir les seves reivindicacions i demandes laborals, però mai no se’ns va contestar; el març del mateix any vam fer una denúncia a inspecció de treball que mai tampoc no se’ns va agrair», ha reblat la seva portaveu.

La formació anticapitalista també va alertar al sindicat UGT que hauria d’haver negociat la millora del conveni amb l’empresa adjudicatària anterior i no lligar les millores laborals en el disseny d’una nova licitació. Llorens lamenta que «UGT donava per fet que FCC guanyaria l’oferta de la nova licitació, amb qui no van voler negociar conveni durant 3 anys i contra qui no van voler convocar mai cap vaga, motiu pel qual ara es troben lligats de peus i mans». La portaveu cupaire subratlla el suport a totes les lluites laborals, inclosa l’actual vaga de 4 dies, i recorda que «la millor defensa dels drets laborals, ara i abans, és passar a l’ofensiva i no esperar prebendes de l’empresa».

La CUP insisteix que l’única alternativa per donar resposta a millores laborals, ambientals i estalvi econòmic és la municipalització del servei. Llorens recorda que, a hores d’ara, «si tinguéssim el servei internalitzat podríem parlar que el procés de subrogació hauria portat els treballadors de l’empresa a ser treballadors públics de l’Ajuntament de Reus i que mantenir l’externalització del servei hipoteca diner públic durant els propers 10 anys, a més de tots els més de 40 anys anteriors, i no facilita cap mena d’incorporació de mètodes innovadors en matèria mediambiental». A més, la formació anticapitalista torna a repetir que la municipalització del servei de recollida i neteja suposaria un estalvi de més d’1,3 milions d’euros anuals.