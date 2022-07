lluita institucional

La CUP de Mollet denuncia la manca de transparència de l'Ajuntament

Laha denunciat avui la manca de transparència de l’ajuntament de Mollet que va amagar durant dos anys que havia estat objecte d’una estafa informàtica per valor de més de

Segons fonts del diari “La Vanguardia”, en aquesta estafa massiva que va afectar a diverses entitats, ajuntaments i Consells Comarcals, entre altres, per un valor aproximat d’uns vuit milions d’euros, els estafadors suplantaven la identitat de proveïdors i derivaven el pagament dels seus serveis a un compte bancari seu.

Marc Compte, portaveu de la CUP Mollet, ha assenyalat que “pel que fa a l’estafa que ha patit l’ajuntament de Mollet ens trobem davant de dos errors”. “Un de caràcter més tècnic, de gestió, perquè normalment un canvi de compte bancari sempre s’ha de confirmar de manera fiable amb el proveïdor, abans de fer-lo efectiu i un de més greu de caràcter polític, d’ocultació d’aquests fets durant quasi dos anys per part de l’equip de govern (PSC-Podemos) a l’opinió pública i a la ciutadania de Mollet”.

“Si no fos una pressa de pèl resultaria còmic observar com, mentre amagava aquesta informació, l’equip de govern presumia d’haver estat guardonat amb el segell “Mapa Infoparticipa” de la UAB, en reconeixement a la transparència informativa”, ha assegurat Compte.

Pel portaveu de la CUP Mollet “aquests fets demostren que la política de transparència de l’ajuntament és molt i molt millorable i que el col·leccionisme de premis al millor de la classe és simple publicitat electoralista, allunyada de la realitat que vivim els molletans i les molletanes.”

La CUP Mollet, ha reclamat a l’ajuntament que “faci pública al web municipal tota la informació disponible sobre aquesta estafa per tal que la ciutadania la pugui consultar i que expliqui, així mateix i de manera clara quines són les mesures concretes que s’han pres per tal que fets com aquests no es tornin a repetir a la nostra ciutat”.