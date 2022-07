Animalista

La CUP critica el triomfalisme de Rubio sobre l’acollida d’animals

La CUP de Reus ha rebaixat el triomfalisme del regidor de govern Daniel Rubio sobre les dades mensuals d’adopció d’animals. «Que s'adoptin 4 animals cada mes al centre de l'Ajuntament de Reus, Última Llar, no és cap xifra extraordinària», exclama la regidora Mònica Pàmies. La cupaire ha posat de relleu que les xifres de les protectores sense ànim de lucre són molt superiors: de 12 a 20 animals al mes.





La regidora animalista ha contraposat els objectius d’un i altre servei. Així, Pàmies ha destacat que les protectores sense ànims de lucre tenen un únic objectiu: trobar una nova llar per als animals que acullen. «Això és realment prioritari per a elles; fan un seguiment post adopció que garanteix que aquell animal no serà abandonat de nou», ha subratllat. Pàmies ha denunciat que el centre contractat per l'Ajuntament (l’Última Llar o FACCT – Fundació Animals Companyia Camp de Tarragona), com a empresa privada, rep més de 100.000€/any tan sols de l'Ajuntament de Reus. «I aquí cal sumar-hi la resta de contractes públics municipals que té vigents amb d’altres ajuntaments», ha afegit.

Pàmies ha criticat també la visió empresarial i de negoci del servei externalitzat per l’Ajuntament, en contraposició al de les protectores, que actuen voluntàriament i sense remunerar. «Elles veuen una urgència i l'atenen, per aquest motiu els casos de rescats d'animals malalts, atropellats i ferits és molt alt, i el cost, tant econòmic com emocional que han d'assumir aquestes voluntàries, molt elevat», ha destacat. La regidora anticapitalista ho ha contraposat al fet que l’Ajuntament de Reus publiciti gratuïtament els animals del servei contractat al web municipal i, tot i així, el seu índex d’adopcions sigui baix. «Unes ho fan per amor als animals; d’altres, per amor als diners», ha reblat. En aquest sentit, Pàmies ha reiterat que algunes de les adopcions comptabilitzades per Última Llar són en realitat rescats de les protectores sense ànim de lucre perquè pateixen pel benestar dels animals.

Així mateix, la regidora cupaire ha criticat que la campanya per sancionar els propietaris que abandonen és un moviment més de maquillatge del regidor Rubio. Pàmies es pregunta com s’identifica el propietari atès que els animals abandonats no tenen xip o directament els hi extreuen i que un animal xipat rondant per la via pública té un 99% de probabilitats de ser un animal perdut. «Gran part dels abandonaments són de cadellades no desitjades, animals de menys de tres mesos abandonats en caixes o bosses a la via pública, o a la porta de les protectores. Per què l’Ajuntament de Reus i el regidor Rubio no han presentat mai la documentació completa per a sol·licitar el fons de la Generalitat per a campanyes gratuïtes ciutadanes de xipatge, vacunació o esterilització?», ha etzibat la regidora.





Pàmies denuncia que fer una connexió directa entre vacances i abandonament animal és hipòcrita, ja que la regidoria de Medi Ambient no ha promogut cap acció d'integració animal ni ha acceptat cap de les propostes de la CUP al respecte. La cupaire es pregunta amb quina autoritat moral Junts, ERC i Ara Reus poden donar lliçons d'integració animal quan aquest govern no deixa entrar la població amb el seu gos cap espai públic municipal.





«El regidor Rubio anuncia sancions altes i voldríem aquesta mateixa duresa respecte a infraccions que la Llei catalana identifica com a molt greus, com el maltractament. Per què no es fan campanyes informatives per evitar conductes molt greus, que ni se sancionen ni es persegueixen?», ha criticat durament Pàmies. La regidora hi ha afegit la denúncia que la majoria d’animals abandonats, amb dades contrastades, són de treball i de caça: «Per què no fa la mateixa afirmació d’increment d’abandonaments quan acaba la temporada de cacera?», ha etzibat.





La cupaire ha denunciat que fa 3 anys que sol·liciten informació sobre el funcionament del centre privat Última Llar o FACCT però que no n’obtenen resposta. «No sabem d’on surten les dades que esgrimeix el regidor Rubio, això és transparència? Què amaguen?», ha conclòs Pàmies.