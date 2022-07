lluita antiracista

La CUP apressa l’Ajuntament de Reus perquè s’activi en la lluita antiracista

La CUP de Reus urgeix l’Ajuntament perquè s’activi en la lluita antiracista. “S’han recollit més signatures per la ILP #RegularitzacióAra gràcies a la mobilització popular que no pas a l’Ajuntament, que encara ni s’ha mogut”, ha denunciat Edgar Fernández. El regidor de la formació anticapitalista ha recordat que, una setmana després del compromís assumit pel consistori, va tenir lloc la massacre de Melilla. Fernández ha posat de relleu que la concentració de denúncia d’aquest assassinat fronterer, organitzada per Reus Refugi i UCFR, va aplegar més d’un centenar de persones i s’hi van recollir també desenes de signatures.





“Quan denunciem el caràcter estructural del racisme dins del capitalisme ens referim a casos com el de la massacre de Melilla, i per això, si no volem ser-ne còmplices, hem d’actuar-hi activament en contra”, ha subratllat Fernández. El cupaire ha destacat que la moció va ser aprovada per unanimitat del plenari municipal. “No entenem per què l’Ajuntament no s’ha posat en marxa de manera immediata, i més quan la campanya per la recollida de signatures finalitza el 23 de setembre.