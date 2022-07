LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP-AMUNT dona suport als veïns i veïnes de Vilablareix davant la preocupació de la nova Ciutat Esportiva

Els anticapitalistes van escoltar les preocupacions existents al municipi de Vilablareix davant la possible construcció de la Ciutat Esportiva del Girona FC. Entre elles, hi ha l’opció de construir la Ciutat en uns terrenys que actualment no són urbanitzables segons l’actual planejament urbanístic, i que a més la zona és considerada de protecció agrícola. En el

municipi ja hi han altres terrenys requalificats i que són urbanitzables per poder-hi construir. Entre els veïns es fa palesa la preocupació d’una modificació urbanística per part de l’ajuntament amb l’objectiu d’encabir “a mida” el projecte. Segons declaracions d’alguns veïns, no es pot especular amb la terra i facilitar un altre “pilotasso” urbanístic.

Des de la formació cupaire mostren tot el seu suport als veïns i veïnes de la població de Vilablareix, ja que la construcció d’una ciutat esportiva amb múltiples camps de futbol i les instal·lacions associades, voldrà dir també impacte paisatgístic, contaminació acústica i lumínica, massificació... Per aquest motiu demanen un replantejament del projecte i estudiar

altres emplaçaments que no malmetin l’entorn rural del municipi.



Els anticapitalistes i el grup de veïns denuncien la falta d’objectius clars a l’hora d’apostar per un futbol de base amb un projecte a llarg termini, ja que és amb l’ascens a primera del Girona FC que es planteja fer una ciutat esportiva nova. Ja va passar en el 2019 amb el primer ascens assolit i ara en el 2022 tornar a passar. Cal una planificació esportiva pel territori i el club, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’esport de base.