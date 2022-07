Sobiranisme

L'ASM organitza un debat sota el títol "Els partits de país davant l'emergència nacional"

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca convoca un sopar col·loqui sota el títol "Els partits de país davant l'emergència nacional", que tindrà lloc al restaurant Sa Creu, de Petra, el proper divendres 22 de juliol a partir de les 20,30, organitzat per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca i amb la participació de Lluís Apesteguia (Més per Mallorca), Tolo Gili (El Pi) i Sara Barceló (Cup Mallorca). Adjuntam cartell.

Els dirigents polítics tindran l'ocasió d'exposar les solucions que proposen per als grans problemes que ha d'afrontar Mallorca a dia d'avui, com l'espoli fiscal, la superpoblació, la massificació i el monocultiu turístic, la substitució lingüística, la manca d'habitatge, els serveis públics desbordats, la manca d'autogovern, el cost d'insularitat, etc. Tot seguit s'obrirà un torn de preguntes dels assistents.

Des de l'ASM consideram aquesta trobada una ocasió única per escoltar i interpel·lar els representants polítics de país sobre els problemes que, de cada dia més, afecten i preocupen la gent del carrer.