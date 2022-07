En defensa del territori

Jubilats per Mallorca insta el Govern Balear a defensar el poble i no els especuladors

Jubilats per Mallorca insta el Govern Balear a defensar el poble i no els especuladors

Jubilats per Mallorca, insta al Govern Balears que faci servir les competències que ja té per a frenar els projectes d’AENA, tant el de Son Bonet com els de Son Sant Joan.

També demana que el Govern Balears que denuncii davant la Unió Europea la manca de protecció de les nostres illes que pateix el tractat d’unió que hi signà l’estat espanyol; Que exigeixi del Govern Espanyol les competències exclusives en el control de ports, aeroports i aigües territorial; que actui ja i sense esperar cap permís contra la compra de bens immobles per part dels fons voltors i els fons d’inversió. i que convoqui la gent a defensar el recobrament de la qualitat de vida que estam perdent a la carrera.

Ho fa tenint en compte el comunicat de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd notificant l’acord del Senat Espanyol instant el Govern Espanyol perque AENA retiri definitivament el seu projecte de megapark a Son Bonet, acord pres gairebé per unanimitat (tots els vots a favor excepte l’abstenció del PSOE, i cap vot en contra), i prenent de punt de partida el paràgraf de l’esmentat comunicat que transcrivim a continuació,

“Actualment el projecte es troba esperant l'informe de la Comissió Balear de Medi Ambient. Emplaçam aquesta comissió que l'informi negativament tenint en compte que la instal·lació proposada per AENA és una operació especulativa que no compleix les condicions de les instal·lacions d'autoconsum; que exigesca AENA la seua retirada i, si vol fer instal·lacions d'autoconsum les sol·lici complint els requeriments que tenen, en general, i el de la distància de 500 metres en relació al lloc de consum, en particular: les de Son Sant Joan dins l'espai que té a Son Sant Joan (AENA hi té espai de sobres si no és que vol fer-hi operacions especulatives d'altra naturalesa que topen amb el fet de convertir en negoci privat uns espais expropiats en el seu moment per a servei públic), i l'autoconsum de Son Bonet seria tan poca cosa que els cabria de sobres dins l'espai que tenen ara mateix tancat per a ús exclussiu seu.”

Els jubiliats ho argumenta, tot dient que

"1.- Sabeu que segons un estudi del Centre Mallorquí de negocis les puntes de Juliol i Agost són socialment antieconòmiques, fins i tot deixant de banda els aspectes ecològics, a més del sentiment d’ofegament ambiental que hi experimentam molts dels residents habituals, del desbordament de les depuradores que han de vessar part de les aigües brutes a la mar, dels col·lapses circulatoris, etc.

2.- Sabeu que el poble pateix uns problemes de gentrificació brutals, amb un encariment de l’habitatge insuportable per a moltíssimes de famílies, produït per factors diversos entre els quals hi té un paper important el fet d'haver entrat a la Unió Europea sense les mesures en defensa de ses illes que sí que exigiren Dinamarca, Grècia, Malta i la resta d’estats.

3- Sabeu que, si fins el 1977 el turisme ens havia fet guanyar, en general, qualitat de vida i PIB per càpita, l’increment d’arribades turístiques des del 1986, a més de fer-nos perdre qualitat de vida en general, també ens ha fet perdre PIB per càpita relatiu, comparant-nos amb la resta de territoris de l’estat.

4.- Sabeu que el projecte AENA va lligat a la seua pretesa ampliació de la capacitat d’operació de l’aeroport de Palma i que ambdues coses van relacionades, també, amb intencions de futurs projectes especulatius als terrenys d’AENA a Son Sant Joan.

5.- Sabeu, com sap ja gairebé tothom, que les nostres illes pateixen un procés de colonització creixent que afegeix, a l’espoli fiscal i a la colonització “tradicional” per part de l’estat espanyol, l’actual explotació colonialista derivada de les inversions dels fons voltors i de la resta de conseqüències de la globalització neoliberal (“La Globalització Neoliberal, fàbrica de misèria” era el títol d’una publicació de l’STEI feta l’any 2003 que vista des d’ara sembla una profecia)"