Grans dones catalanes oblidades

La història de la humanitat és plena de persones oblidades, de persones que es van significar en defensa de causes nobles, com ara la llibertat, els drets humans, els drets de les minories, el benestar de la gent... i que, tanmateix, passats els anys o els segles, no figuren en els llibres escolars. Els grans noms i les grans fites s’emporten tot el protagonisme i no hi ha espai ni temps per als petits herois i heroïnes. Però que la història els hagi oblidat no vol dir que no hagin existit. Han existit i, en alguns casos, van tenir un final tràgic. Si en parlo aquí, és perquè he llegit un llibre encantador de Jordi Fernando que es diu 'La Negreta i altres veus emmudides (El Cep i la Nansa Edicions, 2021) que justament rescata de l’oblit set d’aquestes persones.

Un dels aspectes que m’ha interessat més del llibre és que aquestes set persones són totes dones, cosa que té molt de valor, perquè la dona ha estat, per defecte, la figura més oblidada de la història. Les dones, recloses sempre en l’estret marc que els ha reservat la cultura patriarcal pel sol fet de ser dones, han vist com se’ls negava l’accés a totes les àrees de poder i del coneixement i es restringia el seu camp d’actuació a la maternitat, a la família i a les tasques assistencials. Ja ens podem imaginar que calia una personalitat femenina singular, una gran fortalesa de caràcter i una determinació absoluta per enfrontar-se a un món ferotgement masculí i fins i tot misogin.

Jordi Fernando ha reunit en aquest llibre set dones catalanes de diferents èpoques els noms de les quals sonen avui totalment anònims: Elisava (1070-1122), Gueraula de Codines (1262-1340), Josepha Vilaret, ‘la Negreta’ (?-1789), Antònia Ibarra i Cous (1739-1805), Salut Borràs i Saperas (1878-1954), Càndida Pérez i Martínez(1893-1989) i Enriqueta Sèculi i Bastida (1897-1976). Jo mateix he de confessar que les desconeixia. No n’havia sentit a parlar mai, d’elles. I, tanmateix, Jordi Fernando, amb una narrativa deliciosa, que llisca serena als ulls del lector, me les ha fet properes i, en alguns casos, també admirables, perquè no estem parlant de set assaigs, sinó d’un llibre de ficció basat en personatges reals. Jordi Fernando novel·la els fets i les circumstàncies sense trair-los i així descobrim, per exemple, una mare de família nombrosa que va ser executada el 1789 per haver liderat la protesta contra la puja desorbitada del preu del menjar, especialment del pa. Precisament aquest 2022 Barcelona ha decidit dedicar-li un carrer a Ciutat Vella. 233 anys després de la seva mort! Potser gràcies a aquest llibre

Cadascuna d’aquestes dones, pedagogues, anarquistes, compositores, directores d’impremta, defensores de les llibertats... eren feministes en uns contextos històrics en què aquest terme no existia o, en el millor dels casos, no tenia ni molt menys la força que té actualment. En certa manera, podríem dir que eren feministes sense saber-ho, perquè van trencar motlles per convicció, sense adscriure’s a cap etiqueta. Lliureu-vos al plaer de llegir 'La Negreta i altres veus emmudides', descobrireu uns quants bocins de la nostra història i set de les grans dones oblidades que la van escriure.