Consell per la República

Es reuneixen el Consell i Cambra de Comerç de Barcelona per treballar un conveni de col·laboració

El Consell per la República, encapçalat pel seu president, Carles Puigdemont, i els consellers del Govern, Lluís Puig i Teresa Vallverdú, han mantingut el matí de divendres 8 de juliol una reunió amb representants de la Cambra de Comerç de Barcelona per continuar construint un marc de col·laboració i elaborar un conveni acordat per les dues parts per dotar a la societat catalana de més eines per assolir la República catalana.

Els representants de la Cambra de Comerç a la reunió han estat liderats per Mònica Roca, presidenta de l'entitat, el vicepresident Toni Fitó i alguns dels membres del seu Comitè Executiu.

La trobada s'ha fet a un espai emblemàtic per a l'exili i la història del procés d'alliberament nacional de Catalunya: la Casa de Francesc Macià a Prats de Molló, Catalunya del Nord.

La consellera Teresa Vallverdú, Responsable de Desplegament Reglamentari i advocada, ha valorat molt positivament aquesta primera reunió i ha recalcat que "és una passa més per entendre que tenim molts punts en comú per aconseguir la independència del nostre país".