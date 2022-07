Patrimoni

En relació a l’obertura al públic de les grades del circ a la plaça dels Sedassos de Tarragona

Des d’un bon inici, els càrrecs electes de la CUP a l’Ajuntament de Tarragonavan insistir en la necessitat de retirar l’estructura de metall i fusta de les grades del circ de la plaça dels Sedassos. Considerem que aquesta hauria hagut de ser una de les primeres accions del conseller Hermán Pinedo quan va assumir la regidoria de Patrimoni.

A més, l’estructura pot estar malmetent el monument. Fins i tot el mateix president d’ICOMOS a l’estat Espanyol, Jordi Tresserras, va definir l’estructura com un element “desafortunat” i en va recomenar la seva retirada en un informe de l’octubre de 2020. Aquesta intervenció només respon a un capritx personal del PSC que en cap cas ajuda a entendre i explicar el conjunt patrimonial.

Aquesta estructura no és res més que un pedaç sense lògica ni projecte funcional al darrera, que ara es pretén obrir al públic durant unes hores concretes i amb vigilància. De manera reiterada el nostre patrimoni ha estat patint greus greuges – Torre Minerva, el teatre romà, el mateix circ – dels que no se n’han depurat responsabilitats. Tenim un patrimoni medieval oblidat i un conjunt modernista que cau a trossos. Davant d’aquesta situació, l’Assemblea Local de la CUP de Tarragona insisteix en la necessitat d’un projecte patrimonial que englobi a tot el conjunt monumental tarragoní, més enllà del romà, i que entengui la ciutat com un jaciment arqueològic viu.