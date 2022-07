Repressió

Edgar Fernández en llibertat

Aquest matí, per ordre del Jutjat d’Instrucció número 4 de Reus, agents dels Mossos d’Esquadra han detingut el regidor i membre del Secretariat Nacional de la CUP, Edgar Fernández. La detenció s’ha degut a les reiterades incompareixences a les citacions judicials derivades de la macrocausa que agrupa més de 30 independentistes reusencs, la majoria militants de l’Esquerra Independentista. És la segona vegada que la policia catalana deté a Fernández -la darrera vegada fou el maig de 2021- també per no personar-se a les citacions judicials com a forma de denúncia a la persecució del moviment independentista.

L’arrest s’ha realitzat quan Fernández es dirigia a l’Ajuntament de Reus i pocs dies després que es fes públic l’arxiu d’una de les 5 peces judicials que conformen la macrocausa reusenca. Totes elles es remunten a la tardor de l’any 2019, en el marc de les mobilitzacions contra les sentències del Judici del Procés i de les detencions durant l’Operació Judes.

Alerta Solidària i la campanya La Solidaritat no és delicte, mitjançant un comunicat, han a assegurat que s’ha de “deixar de col·laborar amb l'estat opressor i guanyar consciència i fortalesa, individual i col·lectiva” mitjançant les accions de desobediència.

En protesta de la detenció a Fernández, una trentena de persones, entre les quals hi havia membres de la CUP, Endavant, l’ANC o els Avis i Àvies per la Independència, s’han dirigit a les portes dels Jutjats de Reus per esperar la seva posada en llibertat. A la sortida, el regidor reusenc i membre del Secretariat Nacional de la CUP ha subratllat que “cal extrapolar les accions individuals a una consciència i acció col·lectiva, com la tardor del 2017 i 2019” i ha instat al moviment independentista a “superar els límits de governs i partits per assolir la llibertat de Catalunya i els Països Catalans”.