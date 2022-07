Moviment veïnal

Concentració veïnal contra el soroll davant del Gremi de Restauració de Barcelona

La Xarxa Veïnal Contra el Soroll - XAVECS ha convocat una concentració el proper dijous a les 12h davant seu del Gremi de Restauració a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 481).

L'entitat putualitza que "com a residents a diferents barris de la ciutat constatem una forta expansió de les activitats de restauració i oci nocturn. Aquesta situació ha provocat un fort desequilibri entre les facilitats que aquests negocis reben i l’escassa, o sovint nul·la, protecció dels nostres drets com a veïns i veïnes. La nostra vida diària queda condicionada pels ritmes i interessos d’uns negocis que s’han anat expandint sobre l’espai públic mitjançant unes terrasses que han incrementant notablement l’emissió de decibels, inclús en horaris tradicionalment considerats com de descans nocturn".

Considera que "el soroll provocat pel alguns restauradors irresponsables envaeix les nostres llars i no podem realitzar amb normalitat activitats quotidianes, vitals, senzilles, bàsiques, com llegir o escoltar música, fer la migdiada o estudiar, mantenir una conversa amb la finestra oberta o estar simplement a casa gaudint d’una mica de tranquil·litat. Aspectes bàsics per la salut, com dormir a la nit, es converteixen en fites impossibles si t’ha tocat, en aquesta diabòlica loteria, un local regentat per irresponsables sota el teu balcó".

Al mateix temps, insta a tants i tants negocis de restauració respectuosos amb el veïnat a comunicar la vergonya que senten quan veuen l’actitud desafiant del Gremi de Restauració, aquest estil abusador i prepotent que pretén imposar el privilegi del negoci per sobre de la convivència i el respecte. Les recents mesures oficials de decibels a alguns dels punts negres de la ciutat avalen el fonament de les nostres exigències.

L'entitat assenyala que defens la ciutat i el barri, la llar i els drets de les persones que hi vivim a no estar sotmesos a les pressions d’uns quants que, actuant de manera lobbista i poc empàtica, juguen dia rere dia amb la nostra salut.