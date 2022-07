Repressió

Concentració al Palau de Justícia de Girona en suport a Pau Sánchez

Aquest dimecres a 2/4 de 10 del matí, Grups de suport amb Pau Sánchez i Alerta Solidària han convocat una concentració en solidaritat amb el jove llagosterenc al Palau de Justícia de Girona on serà Jutjat.

Sánchez s’enfronta a una pena de sis anys i mig de presó. Va ser detingut per les protestes post-sentència i empresonat gairebé un més a la presó de Puig de les Basses. Se l'acusa de llançar suposadament una pedra a la Policía Nacional espanyola durant les mobilitzacions que hi va haver a Girona a l'octubre de 2019.

El judici s'havia d'haver celebrat el passat mes de desembre, però la defensa va demanar la suspensió del judici perquè no volia que els policies que van detenir-lo declaressin per videoconferència. Per aquesta raó es va ajornar fins avui.