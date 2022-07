Català a l'escola

Augmenta l'aprenentatge del català a les escoles de Catalunya Nord

L’Associació per a l’Ensenyament del Català al nord de l’Abera (APLEC) ha manifestat en un comunicat que té constància que pel curs vinent augmentaran la demanda d’alumnes per aprendre en català.

L'entitat ho qualifica d’una excel·lent notícia que confirma una demanda social sempre positiva i creixent per aprendre el català, demanda que podrà ser acompanyada els anys vinents per l’Acord-marc per un conveni de desenvolupament de l’ensenyament del català signat recentment pel Rectorat, la Regió i el Departament a la Universitat de Perpinyà sota l’ègida de l’Oficina pública de la llengua catalana.

Així informa que, totes les famílies provinents del CM2 bilingüe de d’Alembert s’han pogut inscriure en secundari gràcies a l’ampliació de places decidit per l’establiment i per la DSDEN. L’APLEC se felicita d’aquesta dinàmica positiva tant de l’atractivitat de l’ensenyament bilingüe com dels equips pedagògics i administratius que al si de l’Educació nacional acompanyen el creixement de l’ensenyament DE i EN català. L’APLEC crida totes les famílies amb voluntat d’inscriure els fills en opció català o en seccions bilingües a manifestar llur demanda a prop dels establiments i a informar-ne l’APLEC que dona suport a totes les sol·licitacions i pot fornir totes les informacions necessàries.

També, al l col·legi de Sant Llorenç de la Salanca, la demanda per fer català a 6a i 5a també ha crescut, arribant a més de 50 candidats per cada nivell.