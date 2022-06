5 de juny

Tot a punt per a la Jornada antirepressiva al parc de l’Estació del Nord a Barcelona

Aquest dissabte, el parc de l’Estació del Nord a Barcelona acollirà una jornada antirepressiva. La jornada obrirà les portes a les 15 hores. Serà a les 16 hores quan començaran els parlaments de diverses encausades, plataformes i col·lectius, els quals ens explicaran de primera mà com afronten la repressió de l’Estat espanyol i del Govern de la Generalitat. Durant el dia es podrà gaudir de diversos grups musicals que acompanyaran la jornada antirepressiva.

Són diverses les entitats que s’han aplegat per organitzar un acte contra la repressió exercida al col·lectiu independentista, especialment després del Primer d’Octubre, per part de l’Estat espanyol i també per la Generalitat de Catalunya. Sota els lemes “Alliberem-nos de l’Estat espanyol”, i “Tombem les lleis repressives”, es vol mostrar la unitat popular.

Col·laboren:

21 Raons

Anonymous

A.R.A.

Representants per la República (ARC)

ADL Garrotxa,

Àvies i Avis de la Plaça de Vic

Àvies i Avis per la Llibertat (Taca d’oli)

Baix Empordà Resisteix

Balas

Barri Resisteix

Blanes: concentració llibertat

Catalunya Nord per la independència

Comissió de la Dignitat

Comité Suport Lola

CDR Acció Directa

CDR Alt Ter

CDR Camp de Tarragona

CDR CatCentral

CDR Gavarres mar

CDR Girona

CDR MiR

CDR Peix fregit

CDR Vic

CDR Vilassar de Mar

CxR Ciutat Vella (Barcelona)

CxR Horta-Guinardó (Barcelona)

CxR Sant Andreu (Barcelona)

CxR Sants-Montjuïc (Barcelona)

CxR L’Eixample (Barcelona)

CP.C.O.C.

Dani Gallardo

David-Esther-Germinal-Klara i Rada (235, Operació Judes)

Enriqueta Gallinat

Escamots Catalans

Front Comú Contra la Repressió

Gràcia Llibertat

GS Codi 33

GS Brian Absolució

GS Ernest Absolució

GS Pigot

GS Sas Absolució

GS Joel Absolució (#FreeXelj)

GS Xarly Absolució

GS Xènia Absolució

Joan Bona Nit

La Resistència

La Tribu Catalonia

Lluita Internacionalista

Madrid por el derecho a decidir

M.A.R.

Meridiana Resisteix

Miquelets al Combat

Motards Independentistes

Moviment ProAmnistia

Música per la Llibertat

Pacte per Catalunya

Plaça del Rei, Plataforma Antirepressiva de Ponent

Represaliats La Jonquera

Roger Español

Sanitaris per la República

Sectorial de Persones Represaliades ANC

Sikarra Motards,

Silenci… Plantem Cara

Socors Català

Teatre per la República

TeatRe amb R de República

Teixidores per la República

Via independència,

Voluntaris per la República

Xarxa Antirepressió Familiars Detingudes.