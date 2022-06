Organitzem tallers per millorar els hàbits lingüístics dels treballadors de lAjuntament de Vic

Els 360 treballadors de l'Ajuntament de Vic s'han format en diversitat lingüística i en tècniques per ser fidels al català en uns tallers organitzats per Plataforma per la Llengua i l'Ajuntament de Vic, en col·laboració amb Tallers per la Llengua i el Consorci de Normalització Lingüística d'Osona. Els tallers, d'una sessió o dues, en funció del col·lectiu de treballadors, van començar a final de març i s'han allargat fins a mitjan maig.

L'objectiu de la iniciativa ha estat fer conscients els treballadors públics del procés de substitució lingüística en què es troba el català i aconseguir que aquests treballadors es converteixin en una palanca de canvi per revertir la situació actual.

Els treballadors que tenen contacte directe amb la ciutadania han gaudit del taller "Assertius amb el català". Impartit per Carles Palau, de Tallers per la Llengua, "Assertius amb el català" ha permès als treballadors aprofundir en els arguments i les tècniques per millorar els hàbits lingüístics. En el cas concret del personal de la Guàrdia Urbana, la formació ha estat d'una única sessió de dues hores, però per a la resta de treballadors s'han ofert tallers de dues sessions d'una hora i mitja.

D'aquests tallers se n'ha pogut beneficiar el personal de turisme, mediació, civisme, igualtat, mercats, ocupació, benestar, ciutadania, participació, cooperació, biblioteques, centres cívics, educació, ordenances, VicJove, les oficines d'atenció ciutadana i l'Oficina Municipal d'Acollida.

A més, per sensibilitzar tots els treballadors del consistori, també s'ha impartit una xerrada d'una hora i mitja titulada "Un món de llengües" al personal que no treballa de cara al públic. La conferència, que ha anat a càrrec del Consorci de Normalització Lingüística, ha mirat de despertar entre els treballadors l'interès per la diversitat lingüística i, en particular, pel català, per afavorir un canvi d'actitud envers la llengua pròpia.

"Tots som referents lingüístics. No t'excusis!", una campanya que exigeix el compromís dels ajuntaments i els treballadors públics

Aquestes formacions són una iniciativa de l'Ajuntament de Vic, que volia millorar els hàbits lingüístics dels seus treballadors i va contactar amb Plataforma per la Llengua per explorar una col·laboració. En paral·lel, l'entitat impulsava la campanya "Tots som referents lingüístics. No t'excusis!", juntament amb el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i els sindicats de docents USTEC-STEs - IAC i la Intersindical, i la proposta de l'Ajuntament de Vic encaixava de manera perfecta amb els objectius de la campanya.

Aquesta campanya denuncia la caiguda en l'ús social del català entre el jovent arreu del territori i fa una crida als col·lectius que hi estan més en contacte perquè siguin conscients del seu rol com a referents lingüístics i es comprometin amb el català. En concret, la iniciativa demana que passin a l'acció els docents, els entrenadors esportius, les famílies, els monitors de lleure i de menjador, els treballadors de l'administració, els ajuntaments, el Departament d'Educació i la Generalitat de Catalunya. La carta que serveix de manifest de la campanya exigeix unes accions específiques a cada destinatari i ja ha estat signada per més de 33.000 persones, entitats i institucions.

Pel que fa als treballadors de l'administració, la carta els demana que garanteixin que el català és la llengua vehicular per defecte amb tots els ciutadans a tot el territori, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats de la població. En el cas dels ajuntaments, se'ls exigeix que assumeixin la llengua com a veritable política social transversal tant en la programació cultural com en els plans educatius d'entorn o en les polítiques de barri.

L'Ajuntament de Vic és una de les institucions que ja s'ha adherit a la campanya i ha decidit passar a l'acció perquè els seus treballadors siguin exemplars en els hàbits lingüístics. El compromís del consistori osonenc ha de servir de referència per a altres ajuntaments per tal que també s'impliquin en la defensa quotidiana del català i per fer de la llengua una veritable eina de cohesió social.