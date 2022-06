Català a la Universitat

La vaga universitària en defensa del català provoca l'aturada docent al campus de Ciutadella de la UPF

Aquí, els estudiants han passat la nit i han bloquejat els accessos principals, ocupant d'aquesta manera el campus

Aquest dimarts, el Sindicat d'Estudiants dels Paísos Catalans (SEPC) i altres entitats estudiantils han convocat una vaga universitària en defensa de l'ensenyament en català. Un dels motius de la vaga universitària del 31 de maig fa referència al que consideren un “incompliment” dels drets lingüístics dels alumnes. El SEPC assegura que només el 42,5 % de les classes a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) s’imparteixen en català i es considerada la universitat pública amb un percentatge més baix de classes en llengua catalana.

Per aquest motiu, moltes de les accions de protestes s'han centrat en el campús de Ciutadella de la UPF. Al vespre, ja s'havia fet una ocupació estudiantil de la Universitat i molts alumnes hi han passat la nit un cop van blocatjar els accessos principals. Aquest migdia, el rector ha atura l'activitat en aquest centre.

Els estudiants exigeixen al rectorat, com a mínim, el 60% de les classes en la nostra llengua pel curs vinent", s'afirma des del SEPC. Aquesta és una de les demandes dels estudiants en vaga, però no és l'única. També es demana la redacció d'un nou informe sobre la situació lingüística de la Universitat, ja que el darrer és del 2019. A més, es demanda un altre informe que especifiqui "com es complirà la demanda, d'assolir un 60% de classes en català com a mínim abans del proper curs". Els estudiants reclamen que en aquest document també s'especifiqui com complirà la UPF el compromís que va assumir el curs passat d'arribar al 2024 amb un 80% de català a les aules.