En defensa del territori

La plataforma Ribera-Salines convoca una manifestació savant de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

La Plataforma Ribera-Saline s, moviment veïnal que va néixer a mitjan 2021 per fer front a l’especulació urbanística de Cornellà, ha anunciat que convoca una manifestació el pròxim 29 de juny davant de l'Ajuntament de Cornellà a les 19h contra aquest pla urbanístic

A causa del fracàs de les converses amb l’Ajuntament de Cornellà, des de la plataforma Ribera-Salines han iniciat un seguit de mesures per a donar més visibilitat al problema i amb l’objectiu de sumar forces: Amb una campanya d’adhesions al Manifest contra l’ARE Ribera-Salines, presència reivindicativa en actes institucionals i la manifestació del 29 de juny, coincidint amb la celebració del ple municipal, on s’espera aglutinar al màxim nombre de persones. L’objectiu és demostrar que el moviment veïnal i social contra l’ARE Ribera-Salines, no és només de grups ecologistes, ni son “quatre gats benestants”, tal i com va dir l’alcalde Antoni Balmon.

El objectius de la Plataforma són Els objectius de la Plataforma són: Anul·lar el pla urbanístic ARE Ribera-Salines, protegint la zona com agrícola i pel lleure públic; fomentar la participació ciutadana en polítiques urbanístiques i mediambientals per a aconseguir un model de ciutat més democràtic, sostenible i igualitari i atendre les necessitats d’habitatge assequible a través del lloguer social, la rehabilitació de pisos i locals buits i amb el parc públic de vivenda, sense necessitat d’urbanitzar espais verds o agrícoles.