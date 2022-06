repressió

La fiscalia cedeix a l'evidència i retira l'acusació contra les 4 del HOLI

A primera hora del matí, començava el judici contra les 4 del Holi a l'Audiència de Barcelona i ha acabat amb sorpresa. La fiscalia, en contra del que fa normalment, cedeix a l'evidència i ha retirat l'acusació contra les 4 encausades. Durant la instrucció, fiscalia utilitzava el polèmic agreujant de manifestació per pujar fins als 4 anys de presó que acaba demanant per a cada una de les companyes.

Els fets

El 29 de setembre de 2018, organitzacions d’extrema dreta de la policia pretenen fer una concentració a la Plaça Sant Jaume per homenatjar els policies que van apallissar el poble català durant el Primer d’Octubre. Per impedir-ho, l’organització juvenil Arran convoca una manifestació sota el nom “#HoliNoPassareu”, on es convida a dur pols de colors per fer front a la foscor del feixisme.

Aquell dia, milers de persones es reuneixen a Via Laietana i Plaça Sant Jaume amb la intenció de deixar clar als feixistes que no poden campar lliurement homenatjant uns fets com els viscuts l’1 d’Octubre.

A la Via Laietana es desenvolupa la manifestació de protesta davant d’un fort dispositiu dels Mossos d’Esquadra. L’acció és recordada per les fotografies dels Mossos pintats de colors i que ja han esdevingut un icona de la resistència. Aquell dia van ser detingudes 6 antifeixistes, i dues més el 14 de novembre per la policia nacional a més de diverses citacions que arriben a posteriori.

