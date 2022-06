Urbanisme

La FAVB defensa la seva visió urbanística enfront de les administracions

Aquest dijous a les 11.30h al local la FAVB (c. Obradors, 10, Barcelona)

En una època marcada per les conseqüències de la pandèmia que han destapat i amplificat urgències urbanes i socials, i que reclamen un urgent canvi de prioritats encara per concretar, la FAVB proposa la seva visió sobre un nou model d’estratègies urbanes que discrepa amb algunes de les prioritats urbanístiques de l’Ajuntament de Barcelona.



A un any de les eleccions municipals cal fer una reflexió sobre les polítiques urbanes de la ciutat. Per això, us convoquen a una trobada per presentar les demandes de la Comissió d’Urbanisme de l'entitat veïnal