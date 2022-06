Per la República

La CUP Reus retira la moció amb l’ANC perquè JxC i ERC en presentaven una que no caminava cap a la sobirania fiscal

La CUP va decidir de retirar la moció presentada conjuntament amb l'ANC que demanava el pagament dels impostos a l’Agència Tributària Catalana. La retirada de la moció es va fer a petició de la mateixa ANC donat que JxC i ERC en presentaven una de similar però descafeïnada ja que no plantejava cap línia cap a la sobirania fiscal.

“Un cop més, la CUP ens hem posat al servei del moviment independentista i són JxC i ERC qui trenca amb la unitat que tant proclamen”, ha criticat durament Marta Llorens, portaveu de la formació anticapitalista. “En tot aquest mandat, Junts i ERC només havien presentat una moció conjuntament, i ERC, en solitari, una proposta de declaració. A què responia presentar una moció que es desviava de l’original, hi feia competència i sense donar-ne coneixement a l’entitat impulsora?”, s’ha preguntat Llorens. En aquest sentit, la regidora cupaire ha acusat directament JxC i ERC de voler supeditar tant el moviment independentista com les altres formacions polítiques a les seves lògiques partidistes.

Llorens ha denunciat que, amb aquest moviment, JxC i ERC evidencien un cop més que no volen cap trencament real amb la legalitat vigent i que només fan accions de cara a la galeria. “La CUP érem l’única formació política que presentàvem la moció tal com la volia l’ANC, mentre que ells n’havien eliminat les parts més pragmàtiques i materials”, ha criticat la cupaire.

Així mateix, la portaveu de la CUP ha situat aquest moviment en la mateixa lògica que els partits del govern autonòmic desenvolupen al Parlament. “S’omplen la boca amb el 52% independentista, però a l’hora de la veritat, són els primers que han trencat amb aquesta unitat des que governen i corren a aliar-se amb el partits que donen estabilitat a l’Estat espanyol: són el 78% que consolida el règim del 78”, ha etzibat.

La CUP ha recollit favorablement la proposta de reunió amb quatre bandes feta per l’ANC. “Esperem que els interessos partidistes de JxC i ERC no tornin a fer-nos fer un espectacle lamentable com el del passat ple municipal”, ha reblat Llorens.